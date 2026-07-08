Prestaciones sociales
Galicia es la segunda autonomía con un menor porcentaje de personas dependientes en espera para acceder a la prestación
Es la comunidad con menos potenciales beneficiarios fallecidos mientras aguardaban la ayuda, según la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales
R. S.
Más de 255.000 personas se encuentran en España en las listas de espera de la dependencia y más de 15.000 fallecieron mientras aguardaban por una prestación —la mitad esperando ser valoradas y la otra mitad, aguardando por la prestación «a la que tenían derecho»— solo en el primer semestre de este año. Son datos trasladados este miércoles por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que cuestiona que al ritmo en el que se está reduciendo la lista de espera este 2026 se tardaría casi medio siglo en lograr la «plena atención».
No obstante, Galicia registra posiciones de liderazgo en los indicadores. Así, en el referente al «limbo de la dependencia», que es como denomina la entidad a las personas pendientes de recibir la prestación, la comunidad es la segunda del Estado con menos porcentaje de potenciales beneficiarios en esa situación, un 1,4%. Solo Aragón, con un 1,3 por ciento, registra un dato inferior.
Más atendidos
En el indicador de personas atendidas, la comunidad gallega también registra un incremento del 4,1%, ligeramente por debajo de la media estatal, donde se sitúa en un 4,4 por ciento, y también ha experimentado un crecimiento del 4% (3,9 por ciento estatal), las personas con derecho. Además, Galicia es la comunidad con menos fallecidos en lista de espera, un total de 39.
En concreto esa lista, en términos cuantitativos, está constituida en Galicia por 1.359 personas y además la gallega es la comunidad con un menor porcentaje de personas desatendidas, tras recortar en un 10% el volumen
En tiempo medio de espera, sin embargo, Galicia sería la sexta que más días acumula, con 310, aunque por debajo de los 314 para todo el conjunto autonómico y tras haber logrado rebajar en 14 días la espera. Según la asociación, por normativa el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses, aunque solo seis autonomías cumplen con el precepto.
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