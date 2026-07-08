Fuga de enfermeras en Galicia: medio centenar solicitaron el pasado año el certificado para marcharse al extranjero

Un total de 45 enfermeras gallegas solicitaron en 2025 el certificado de buena conducta necesario para poder trabajar en el extranjero, según los datos difundidos este miércoles por el Consejo General de Enfermería (CGE). La cifra sitúa a Galicia en la parte media de la tabla autonómica dentro de un fenómeno que el organismo profesional interpreta como una nueva señal de alarma sobre la fuga de talento sanitario.

En el conjunto de España, 1.356 enfermeras pidieron este documento durante el pasado año, un 20% más que en 2024, cuando se registraron 1.134 solicitudes. El certificado de buena conducta es uno de los requisitos que exigen algunos países para permitir el ejercicio profesional de la enfermería en sus sistemas sanitarios.

El Consejo General de Enfermería, que representa a más de 358.000 profesionales en España, advierte de que muchas tituladas terminan su formación y optan directamente por marcharse a otros países con mejores ofertas laborales. Entre los destinos más habituales figuran Noruega, Estados Unidos, Suiza e Irlanda.

Por comunidades, Cataluña encabeza la lista en términos absolutos, con 271 solicitudes, seguida de Madrid, con 225, y la Comunidad Valenciana, con 217. Por delante de Galicia se sitúan también Andalucía, con 149; Canarias, con 108; País Vasco, con 73; y Baleares, con 48. Galicia aparece a continuación, con 45 peticiones, por encima de Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Castilla y León, Navarra o Asturias.

Precariedad

El presidente del Consejo de Enfermería, Florentino Pérez Raya, alertó de que España no puede permitirse formar profesionales «con una de las mejores formaciones del mundo» y después no aplicar políticas que favorezcan que quieran quedarse. A su juicio, los contratos temporales, la inestabilidad y la sobrecarga asistencial son las principales losas que arrastra actualmente el sistema sanitario.

«Resulta dramático ver cómo en las universidades españolas formamos miles de enfermeras anualmente que luego, debido a las malas condiciones que ofertan las comunidades y a la sobrecarga de trabajo que existe actualmente en los sistemas sanitarios, se ven obligadas a buscar empleos en el extranjero», censuró Pérez Raya.

Las enfermeras reclaman al Ministerio de Sanidad y a las consejerías autonómicas que se sienten a trabajar «de manera inmediata» para abordar una situación que considera crítica para el Sistema Nacional de Salud. La organización vincula el incremento de solicitudes para trabajar fuera con la falta de estabilidad laboral y con la presión que soportan las plantillas en los servicios sanitarios autonómicos.

En el caso gallego, las 45 solicitudes reflejan que la comunidad también participa de esta tendencia, aunque lejos de las cifras de los grandes territorios con más población. El dato llega en un contexto de debate recurrente sobre la falta de profesionales sanitarios, la sobrecarga en determinados servicios y las dificultades para retener talento formado en las universidades y centros sanitarios públicos.