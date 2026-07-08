Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Prealerta sequía GaliciaCorte Ave Ourense-SantiagoAcuicultura en Alta Mar PortugalPrimeros Coches MGCumbre OTANListas Espera UniversidadMarcos Alonso en el Celta
instagramlinkedin

Acceso a la universidad

¿Por qué solo ha colgado el cartel de completo Medicina? La CiUG alega eficacia

La matrícula en la titulación incide en otros grados, de ahí que se empiece por la carrera sanitaria

Salida de estudiantes de la Facultad de Económicas de la Universidad de Vigo tras finalizar el último examen de las PAU.

Salida de estudiantes de la Facultad de Económicas de la Universidad de Vigo tras finalizar el último examen de las PAU. / Marta G. Brea

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carmen Villar

Carmen Villar

Santiago

Parte del alumnado que superó la PAU de junio, la más polémica de los últimos años por denuncias de profesorado de instituto de «errores» o desajustes de las directrices en materias como Historia de España y Dibujo Técnico, está estos días inscribiéndose en la titulación que cursará durante los próximos años en el sistema universitario gallego. La CiUG dio a conocer este martes las notas de corte que dirimen quiénes están convocados para matricularse en el primer plazo y el mismo listado indica que Medicina es la primera en colgar el cartel de completo.

Hace un año, con el primer llamamiento, casi setenta titulaciones cubrían la totalidad de su aforo y lo habitual, en ejercicios previos, es que sean decenas de carreras las que agoten sus vacantes con la primera llamada. Sin embargo, esta vez es un único título y tiene una explicación: «mejorar» el procedimiento de adjudicación.

Un efecto de arrastre

Según explican desde la CiUG, la decisión, tomada por los delegados en la entidad de los tres rectores, se adoptó debido a que el cierre de Medicina «incide en la matrícula de otros grados», de modo que se ha considerado que «podía ser útil realizarlo en la primera llamada».

Desde la CiUG explicaron en otras ocasiones que Medicina tiene un efecto de arrastre sobre el resto de titulaciones sanitarias, que no se cierran hasta que se cierra esta. Además, hay que tener en cuenta que los estudiantes con notas elevadas suelen preinscribirse en varias comunidades para incrementar sus opciones de éxito y después eligen la que mejor les conviene y se dan de baja.

Desde el organismo que tiene encomendada la gestión de las pruebas de acceso a la universidad y la admisión a los campus gallegos, defienden que «en el caso de las restantes titulaciones», la CiUG considera que «no se percibe una urgencia y, por lo tanto, para una mejor adjudicación de las plazas, la CiUG prefiere mantener abierto el proceso e ir completando la matrícula del resto de las titulaciones en los siguientes llamamientos».

Noticias relacionadas

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hasta cuándo durarán las altas temperaturas en Galicia: la Aemet prevé que la ola de calor dure al menos hasta el martes
  2. Un helicóptero para combatir los incendios más virulentos: resiste los 35 grados, vuela a 300 kilómetros por hora y transporta 2.500 litros de agua
  3. El 92% de las familias monoparentales de Galicia, abocadas a perder las ayudas de la Xunta al no disponer de un certificado
  4. Notas de corte para entrar en los grados en Galicia: más de medio centenar de carreras exigen más de un 10 en el primer plazo
  5. La Xunta amplía a 138 concellos la alerta roja por calor en Galicia
  6. Vigo roza los 40 ºC y se acerca a las temperaturas de Extremadura y Andalucía en una jornada marcada por la alerta naranja por calor
  7. Las familias podrán pedir desde el 6 de julio la ayuda de 150 euros por hijo para comedores escolares no gestionados por la Xunta
  8. La Xunta rebaja este domingo la alerta roja por las altas temperaturas a 120 municipios

¿Por qué solo ha colgado el cartel de completo Medicina? La CiUG alega eficacia

¿Por qué solo ha colgado el cartel de completo Medicina? La CiUG alega eficacia

Más de 1.500 pasajeros afectados por el corte del tren entre Ourense y Santiago: «No nos han sabido decir nada»

Más de 1.500 pasajeros afectados por el corte del tren entre Ourense y Santiago: «No nos han sabido decir nada»

La avería de Adif entre Ourense y Santiago dañó otros tres trenes de Renfe

La avería de Adif entre Ourense y Santiago dañó otros tres trenes de Renfe

La reina Sofía visita las zonas afectadas por los incendios forestales de Rubiá y O Courel

La reina Sofía visita las zonas afectadas por los incendios forestales de Rubiá y O Courel

La PAU competencial, que en teoría se aplica desde el pasado año, es solo un «decorado»

La PAU competencial, que en teoría se aplica desde el pasado año, es solo un «decorado»

El Gobierno rechaza paralizar la tramitación del nuevo Reglamento de Costas

El actor gallego Luis Zahera recibe la Medalla de Oro de las Bellas Artes durante el rodaje de la serie «Animal» en Santiago

El actor gallego Luis Zahera recibe la Medalla de Oro de las Bellas Artes durante el rodaje de la serie «Animal» en Santiago

Pasajeros desalojados y traslados en autobús tras una nueva avería en la alta velocidad gallega

Pasajeros desalojados y traslados en autobús tras una nueva avería en la alta velocidad gallega
Tracking Pixel Contents