Sanidade flexibiliza el calendario para los concursos de traslados ante la entrada de 5.500 nuevos fijos

El Sergas se prepara para la incorporación de 5.550 nuevos trabajadores fijos en los próximos años como resultado de todos los procesos selectivos que hay ahora mismo abiertos. Ante esta situación, la Consellería de Sanidade ha decidido flexibilizar el calendario de su concurso abierto y permanente de traslados para dar más margen a que el personal que se incorpore nuevo pueda participar en esta adjudicación de destinos.

El concurso abierto y permanente de traslados del Sergas se convoca anualmente para facilitar la movilidad de su personal. Las solicitudes para pedir un cambio de puesto hasta ahora se podían presentar hasta el 15 de enero. Sin embargo, la Consellería de Sanidade explica que en los últimos años se da la circunstancia de que los procesos selectivos finalizan inmediatamente después del periodo navideño e impiden, por muy poco margen de tiempo, que el personal estatutario fijo que se acaba de incorporar pueda participar en esa convocatoria anual de traslados.

Por esta razón, se modifica el calendario de manera que cada concurso de traslados se abrirá a partir del 15 de febrero, de manera que el Sergas gana un mes de margen para encajar a los profesionales que acaben de lograr una plaza fija en los procesos selectivos y que antes podían quedarse fuera del ciclo anual. Esto implica que se podrán presentar solicitudes hasta esa fecha para cambiar de puesto, tal y como recoge una resolución publicada este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

Esta modificación obedece a la convocatoria simultánea de puestos en casi la totalidad de las categorías y especialidades, que alcanzan las 5.550 plazas. Son el resultado de las 3.460 plazas convocadas en la Oferta Pública de Empleo de 2025, más las ofertas anteriores de 2022, 2023 y 2024 que aún están pendientes.

Calendario

Además de retrasarse hasta el 15 de febrero el plazo para presentar las solicitudes, la oferta de destinos se demora del primer trimestre al primer cuatrimestre. Las bases originales estipulaban que la oferta de plazas se tiene que publicar en el primer trimestre de cada año natural. Ahora, la Xunta tendrá de margen hasta abril para publicar los destinos.

También dispondrá de más tiempo para valorar los méritos: si antes el plazo era hasta el 15 de diciembre, ahora será hasta el 15 de enero.

En todo caso, esta modificación del calendario no afectará al concurso de traslados ya en vigor, sino que se implantará a partir de 2027.

Por otro lado, el Diario Oficial de Galicia da de plazo hasta el próximo 31 de julio para que los profesionales interesados en participar en el concurso específico para ocupar plazas de enfermería familiar y comunitaria actualicen sus expedientes electrónicos. Cualquier modificación posterior no será computada como mérito para obtener una de estas plazas, según advierte la Consellería de Sanidade.