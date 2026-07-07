La polémica PAU de junio se salda en Galicia con ascenso en la nota de corte en casi la mitad de las carreras

Cualquiera que tenga la intención de estudiar una carrera en el sistema universitario gallego debe saber que es más probable que se encuentre con un grado que le exija una nota de corte por encima del 10 que con uno en el que baste la nota mínima, un 5. Además, si la nota de corte subía en ochenta titulaciones entre 2023 y 2025, este año, los resultados de la polémica convocatoria de junio de la selectividad, con una corrección flexible de la CiUG para no penalizar al alumnado por los errores en los exámenes de Historia de España y de Dibujo Técnico, junto a las dinámicas de demanda de los jóvenes han derivado en que en casi la mitad de las titulaciones la nota de corte haya crecido.

En concreto, y comparando las notas del último alumno convocado para matricularse en el primer llamamiento de este año, realizado este lunes por la CiUG, y el mismo de 2025, en un total de 91 carreras se ha elevado la exigencia, mientras que en 79 ha ocurrido lo contrario. Al final, el balance ha engordado la media global en apenas 0,1 puntos, pero los jóvenes que están pendientes de una plaza saben que esa distancia puede ser suficiente para separarlos de la titulación deseada.

Son minoría, poco más de una veintena las que han permanecido estables, casi todas ellas con la exigencia mínima, un 5, un grupo variopinto en el que encajan desde Sociología (A Coruña) hasta Filología Clásica (Santiago), pasando por varias ingenierías ofertadas en Ferrol o en Vigo, entre otras.

Dobles grados y carreras sanitarias

Las mayores diferencias se registran en algunos dobles grados, que, desde su creación, han estado entre los favoritos de los estudiantes. La titulación que más destaca por su incremento es el doblete Ingeniería Mecánica e Ingeniería Naval y Oceánica, en Ferrol, que se dispara desde un 6,846 de hace un año a un 12. En el extremo opuesto estaría otro dúo, esta vez conformado por Ingeniería Agraria y Ciencias Ambientales, en Ourense, que se queda en un 5,118 después de rozar el 7,5.

Las titulaciones más exigentes, con un 13,449 de nota de corte, es también un doble grado, el de Matemáticas y Física, en Santiago, con diferencias de milésimas respecto al año pasado. Medicina es el primer grado que aparece en el top en solitario, como suele ser habitual, y lo hace con un 12,844, también a la baja, lo mismo que ocurre con Odontología.

El top de carreras más 'caras', dominado por simultaneidades, incluye, además de esas dos carreras del ámbito sanitario, Ingeniería Aeroespacial, que exige como mínimo un 12,316; Biotecnología, con un 12,288, y Matemáticas, con un 12,214. La primera la oferta la UVigo y las otras dos, Santiago, que es la universidad con medias más elevadas y la que acapara un mayor número de titulaciones en las que no basta un diez para acceder.