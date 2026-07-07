El Pimentón de la Vera D.O.P. se promociona en Galicia como el ingrediente perfecto para acompañar al pulpo gallego

La Denominación de Origen Protegida (DOP) Pimentón de la Vera ha organizado en el Mercado de Abastos de Santiago de Compostela una degustación para promocionar en Galicia este ingrediente dentro de la cocina gallega y, en concreto, para acompañar a un plato tan genuino como el pulpo de las rías, cuya veda acaba de abrir el pasado 1 de julio.

El chef Iago Pazos, del restaurante Abastos 2.0. y un referente en la cocina de mercado y las elaboraciones con producto de proximidad, presentó una tapa con ambos productos, que pudieron degustar varios cientos de personas, que se encontraban esta mañana en la plaza haciendo sus compras. En concreto, elaboró pulpo con patata, cereza del Jerte DOP y salsa emulsionada de Pimentón de la Vera DOP.

La D.O.P. quiso sorprender a los consumidores gallegos con un evento en el que también se repartieron muestras del ingrediente en sus versiones dulce, picante y agridulce y en el que pudieron disfrutar de una experiencia musical a cargo de Cuerdas Atlánticas, un proyecto que fusiona la tradición de los instrumentos de cuerda con una visión contemporánea desde la emotividad.

El cocinero Iago Pazos realizó un showcooking en directo y mostró a los asistentes las cualidades de una cocina que combina el respeto por la materia prima gallega con una mirada actual. También explicó los puntos de conexión entre el producto local de Galicia y Extremadura, recordando como el pimentón de la Vera DOP llegó a las cocinas gallegas de la mano de los arrieros maragatos, que lo traían de su comarca de origen y lo intercambiaban por pulpo seco, un intercambio que dio lugar al famoso “pulpo á feira”.

Showcooking del chef Iago Pazos. / FdV

Asimismo, Pilar Díaz, directora técnica de la DOP Pimentón de La Vera relató a la audiencia las características del ingrediente, que se comercializa en sus variantes dulce, agridulce y picante. En este sentido, recordó que es un ingrediente 100 % natural y sin aditivos, que aporta sabor, color y aroma a la cocina atlántica, además de su característico toque ahumado.

Los pimientos de las variedades autóctonas empleadas para la elaboración tradicional del Pimentón de La Vera DOP (Jaranda, Jaraiza, Jeromín y Bola) se secan exclusivamente con humo de leña de encina y roble. El pimentón dulce es más suave, mientras que el picante tiene un pronunciado picor al paladar y el agridulce, menos conocido en la cocina gallega, tiene un sabor intenso, dulce al principio, con un suave retrogusto picante.

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Precisamente, Díaz quiso poner en valor este último: «Es, sin duda, la variedad menos conocida de nuestra Denominación de Origen, y también la que tiene un recorrido más apasionante por descubrir. No es una mezcla de dulce y picante, como muchas veces se piensa, sino un pimentón con personalidad propia, elaborado exclusivamente con pimientos Jaranda y Jariza. Su perfil sensorial es único: entra en boca con dulzor, evoluciona y termina con un ligero y elegante toque picante. Precisamente por esa complejidad, creemos que tiene un enorme potencial en la cocina atlántica, y una elaboración con pulpo gallego aporta el escenario perfecto para demostrarlo. Traerlo a Galicia es una forma de invitar a los cocineros y a los consumidores a redescubrir el Pimentón de la Vera desde un ángulo distinto».