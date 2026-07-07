Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor en Galicia y fenómenos metereológicos en Galicia

Galicia afronta una temporada marcada ya por dos frentes de riesgo: los incendios forestales y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás y Xermade han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.

A ese inicio de temporada en los montes se suma ahora un episodio de calor extremo, con registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en julio desde 2010.

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Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.

Lucila González Brevebrétema Ourense refuerza su papel como escuela europea de lucha contra el fuego en un verano con más parroquias de alto riesgo Una veintena de bomberos búlgaros se forman en Toén para conocer el modelo gallego de prevención y extinción atraídos por las similitudes entre el clima búlgaro y el gallego: «La vegetación es distinta, pero el problema empieza a ser el mismo». La noticia completa, aquí.

Ana Blasco Entrada de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo. / Alba Villar / FDV Sanidad La primera ola de calor del año se salda con un aumento de hospitalizados: una de cada seis urgencias acabó en planta El mes de julio ha arrancado en el Área Sanitaria de Vigo con la primera ola de calor del año. Con un termómetro que ha alcanzado su techo histórico y varias noches tropicales —por encima de los 20 grados— e, incluso, tórridas —por encima de 25—, la mitad de los 26 municipios que la componen han estado en algún momento en alerta roja por calor. Y eso tiene consecuencias en la salud de la población. El Servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro lo ha percibido, especialmente, en el aumento del porcentaje de los casos que han requerido ingreso. Así, una de cada seis visitas han acabado con el paciente en planta. Ante esta situación, el Sergas en Vigo no ha podido ejecutar el cierre de camas previsto —hasta 145 a estas alturas— y solo ha clausurado una planta de Pediatría. Al mantener abiertas más habitaciones de las previstas, con su correspondiente dotación de enfermería, ha tenido que suspender una cirugía de las 29 previstas en el Álvaro Cunqueiro. Puedes leer la información completa de Ana Blasco en este enlace.

Elena Ocampo Espectáculo al aire libre, en plena ola de calor este fin de semana. / Bernabé / Javier Lalín Meteorología El calor deja nueve muertes atribuibles a las altas temperaturas en Galicia desde el inicio de la ola Galicia registra nueve muertes atribuibles a las altas temperaturas desde el arranque del actual episodio de calor, según las estimaciones del sistema MoMo, dependiente del Instituto de Salud Carlos III. El repunte más acusado se produjo el domingo, con cinco defunciones atribuibles a la temperatura, después de las dos contabilizadas el sábado y otras dos desde el jueves, cuando comenzó el fenómeno. Puedes leer la información completa en este enlace.

Elena Ocampo Imagen de la entrada de niebla por la costa a primera hora del lunes. / Fdv Meteorología La entrada de brumas costeras da «un respiro»... al litoral, mientras el interior «se cuece» La costa gallega empieza la semana, y la mañana, con una tregua envuelta en bruma. Las nieblas que entran desde el litoral, lejos de ser una mala noticia, están actuando como un freno natural al calor después de varios días de sofoco. A estas horas, muchos puntos costeros se mueven en torno a los 22 grados, una temperatura casi amable si se compara con lo que ocurre tierra adentro, donde el termómetro vuelve a dispararse, con máximas previstas que superarán en puntos de Ourense los 39º. Puedes leer la información completa de Elena Ocampo en este enlace.

Controlado el incendio forestal de Xermade (Lugo), que afecta casi a 6 hectáreas El incendio forestal registrado a las 16,19 horas del domingo en el municipio lucense de Xermade ha quedado controlado y afecta a una superficie de 5,9 hectáreas. Según han informado este lunes fuentes de la Consellería do Medio Rural, el fuego, registrado en la parroquia de Lousada, quedó controlado a las 20,40 horas de la tarde del domingo. En su extinción participan seis agentes, 12 brigadas, siete motobombas, dos palas, un técnico, cuatro helicópteros y tres aviones. Precisamente, la Delegación del Gobierno en Galicia señaló que por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se desplegó un helicóptero.

Paula Pérez La incorporación del nuevo helicóptero contraincendios de la Xunta se retrasa a septiembre ras la trágica ola de incendios que arrasó Galicia en 2025, la Xunta se comprometió a reforzar los medios aéreos dedicados a la extinción con cuatro nuevas aeronaves. Ante fuegos como los registrados el pasado mes de agosto, caracterizados por su especial virulencia y por producirse en unas condiciones climatológicas extremas y en zonas de difícil acceso, el ataque por aire se convierte en la principal estrategia para combatirlos. La campaña de alto riesgo de este año ya ha empezado y están incorporados al operativo desde el 1 de julio los tres nuevos aviones. Sin embargo, el helicóptero pesado que se había previsto —el primero con el que cuenta la comunidad de este tipo, pues permite una elevada capacidad para el transporte de agua y una rápida movilidad— no empezará a funcionar hasta el 1 de septiembre. La razón es que la Consellería de Medio Rural no licitó el contrato hasta el pasado 26 de junio. El departamento que dirige María José Gómez lo justifica por «los propios plazos de contratación» y asegura que septiembre sigue siendo «temporada de alto riesgo de incendios». «Hay que tener en cuenta que el despliegue de medios se hace escalonadamente a lo largo de la campaña», explican. Lee la noticia completa aquí

Julio Pérez Dos trabajadores bebiendo agua durante su jornada. / Iñaki Osorio SOS por las altas temperaturas para trabajar en Galicia: la Xunta identifica los empleos con mayor riesgo de «estrés térmico» e insta a las empresas a tomar medidas La entrada del flujo marítimo por el oeste dará un respiro este lunes a buena parte de Galicia. Después de tres días con los termómetros echando humo y varias alertas rojas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un descenso de las temperaturas en la comunidad, «de manera notable en áreas litorales». La caída se notará más a lo largo del martes, ya en todo el territorio gallego. Eso no significa que se vaya la calor. Hay todavía alertas naranjas y amarillas decretadas para los próximos días. En el entorno del Miño en Ourense todavía se superarán los 39 grados y las máximas saltarán el umbral de los 36 grados en el sur de la provincia. También en el centro y sur de Lugo y en la comarca de Valdeorras. De ola en ola de calor, con algunas de las localidades gallegas marcando récord histórico de temperatura y encadenando noches tropicales, la Xunta hace un llamamiento a las empresas para que se tomen en serio la situación y refuercen la prevención de los riesgos laborales derivados de la actividad laboral bajo estas duras condiciones. «Se apela a prevenir especialmente el estrés térmico, ocasionado cuando el organismo pierde su capacidad para autorregular la temperatura por una mezcla de las condiciones del clima, el esfuerzo físico requerido y la propia respuesta biológica del cuerpo», explica la Consellería de Emprego, Comercio y Emigración, que recuerda al tejido productivo la posibilidad de echar mano del asesoramiento técnico del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) para «resolver dudas sobre la gestión del trabajo en estas condiciones climáticas y ayudar a crear entornos laborales saludables». Lee la información completa aquí

M. J. Álvarez Calles y termas desiertas en horas punta: el insoportable pico de calor de 42,5 °C que mantiene a Ourense en alerta roja Ourense vivió de nuevo este domingo otra jornada de máximas gallegas, en concreto en la ciudad, que alcanzó a las 18:40 horas un pico de 42,5 ºC, seguido de Remuíño, en A Arnoia, con 42,2ºde modo que tres de los cinco municipios con las más altas temperaturas en esta segunda ola de calor eran de Ourense, la sartén gallega. Si bien los termómetros quedaron unas décimas por debajo de las previsiones meteorológicas, que apuntaban a que el mercurio podría subir en Ourense por encima de 43 ºC en la provincia, el ambiente en las calles era irrespirable, y los vecinos y vecinas de la ciudad se refugiaron en casas, pueblos, así como en las orillas fluviales y piscinas, mientras las calles de la zona centro permanecían absolutamente vacías durante las horas punta de este pico de calor, y no volvió a recuperarse presencia en las terrazas ni bullicio en las calles hasta bien entrada la tarde. Lee la información completa aquí

Una muerte al día: Galicia suma 6 fallecidos por causas atribuibles al calor en los primeros días de julio Las muertes atribuibles a las altas temperaturas han alcanzado ya las 153 durante los primeros días de julio en España, seis de ellas en Galicia, y rozaron las 1.000 (937) el pasado mes de junio, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. En el caso de Galicia, en ese mismo periodo fallecieron 88 personas. Lee la información completa aquí