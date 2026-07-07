La CiUG corregirá con flexibilidad la primera pregunta del examen de la convocatoria extraordinaria de Historia de España

Si la PAU del pasado mes de junio, en su cita ordinaria, fue la más polémica de los últimos años después de que docentes de instituto de Historia de España y de Dibujo Técnico advirtiesen de "múltiples errores" o preguntas que, denunciaban, no se ajustaban a las directrices ordenadas por la CiUG y que sirvieron al alumnado para preparar los exámenes durante el curso, Historia de España volvió a salir a relucir en la convocatoria extraordinaria.

Esta vez el profesorado de media docena de institutos gallegos acabó trasladando a la CiUG sus quejas por el diseño de la primera pregunta, la que está relacionada con la localización, en teoría, de dos errores, una de las indicaciones establecidas por el grupo de trabajo del examen.

Según los docentes, la cuestión que demandaba del alumnado detectar, explicar y corregir informaciones erróneas a partir de un texto histórico contenía más de dos incorrecciones históricas y, además de los errores conceptuales o de contenidos esenciales, que era lo exigido, se habían localizado errores de detalle.

Ya en su momento la CiUG, que no quiso hacer valoraciones, trasladó a esos profesores que daría instrucciones de corrección para no perjudicar al alumnado en el ejercicio cuestionado y estas ya están disponibles en la web.

Criterios de 2026

Así, mientras el año pasado en los criterios de corrección solo incluye los dos errores que se tenían que localizar y los argumentos explicativos que debían completar el ejercicio, esta vez el grupo de trabajo se explaya: "Se valorará de manera positiva la detección, explicación y correcta redacción de dos presupuestos erróneos, incluso si estos están dentro del mismo aspecto temático (arsenal / matrícula del mar)".

"Es decir, puede alcanzarse la máxima puntuación detectando dos cuestiones que aludan al error 1 o bien al error 2", añade el grupo de trabajo, que expone a continuación los que en teoría serían los dos errores que había que localizar.

Por ejemplo, y en alusión a la "fecha errónea" que aparece en el texto, la CiUG valorará si el alumnado se refiere a él siempre que incluya argumentos o "cierta profundidad" en la respuesta, pero indica que, en todo caso, "no se contempla como error intencionado, sino como errata involuntaria".

Precisamente una de las cuestiones que se evidenciaron este año es que en aras de proteger la confidencialidad de los exámenes, tras una filtración que obligó a repetir las pruebas de 2022, la normativa limita la revisión de la prueba al propio autor o autora. Las propuestas para reformar la PAU contemplan, tanto desde la Xunta como desde la que en su momento realizaron las universidades, la necesidad de incrementar la supervisión.

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