Ana Pontón propone una bolsa de alquiler y más plazas de residencia para estudiantes universitarios en Galicia
Los nacionalistas gallegos defienden elevar la financiación del sistema universitario público hasta los 1.200 millones, el 1,5 por ciento del PIB, para «corregir el déficit actual de recursos»
R. S.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha planteado que Xunta y universidades pongan en marcha una bolsa de alquiler para universitarios que facilite al colectivo de estudiantes el acceso a «viviendas dignas» y a precios «que puedan pagar», de modo que «ninguna persona deje de acceder a la universidad por cuestiones económicas». Así lo planteó tras un encuentro con la rectora de Santiago, Rosa Crujeiras.
Para la líder de los nacionalistas gallegos, y en unas fechas en las que los jóvenes hacen largas colas, desde la madrugada, para acceder a la limitada bolsa de pisos que ofertan las inmobiliarias para el estudiantado, la vivienda «está lastrando» que chicos y chicas puedan ir a la universidad, lo que entiende como un problema «de primera magnitud» y ante el que urge actuar al Gobierno del PP.
Pero no solo alquileres, sino que hacen falta más plazas públicas en las residencias universitarias, defendió Pontón, y en todos los campus, lo que posibilitaría que los jóvenes puedan residir allí donde estudian y no en localidades vecinas, como está ocurriendo ahora con los estudiantes matriculados en la Universidade de Santiago.
Una apuesta «básica» en cada campus
Para Pontón se trata de una apuesta «básica» que debería traducirse en dotación en cada uno de los campus. Sin embargo, lamenta que «no hay ni una sola nueva plaza pública de residencias» en Galicia, lo que, denuncia, deriva en «desigualdades por razones económicas» a la hora de cursar una carrera.
El BNG, proclama Pontón, tiene una «apuesta firme, decidida y radical» por la universidad pública, que entiende una «pieza fundamental» en el desarrollo económico, social y cultural de Galicia. En esa línea, propone también elevar la financiación que reciben los campus, frente a la «financiación insuficiente» del PP que «le está poniendo una alfombra roja a la privada». De hecho, censuró al Ejecutivo presidido por Alfonso Rueda por «escatimar» recursos en la pública y «alentar» universidades privadas, «incluso incumpliendo la legalidad al autorizar titulaciones que ya existen en el sistema universitario».
En concreto, los nacionalistas plantean que las universidades públicas reciban el 1,5 por ciento del PIB, lo que se traduciría en unos 1.200 millones de euros. Eso, aduce, «permitiría fortalecer nuestro sistema universitario, la investigación, y ofrecer más y mejores posibilidades de desarrollo económico y social».
- Hasta cuándo durarán las altas temperaturas en Galicia: la Aemet prevé que la ola de calor dure al menos hasta el martes
- Un helicóptero para combatir los incendios más virulentos: resiste los 35 grados, vuela a 300 kilómetros por hora y transporta 2.500 litros de agua
- El 92% de las familias monoparentales de Galicia, abocadas a perder las ayudas de la Xunta al no disponer de un certificado
- La Xunta amplía a 138 concellos la alerta roja por calor en Galicia
- Las familias podrán pedir desde el 6 de julio la ayuda de 150 euros por hijo para comedores escolares no gestionados por la Xunta
- Vigo roza los 40 ºC y se acerca a las temperaturas de Extremadura y Andalucía en una jornada marcada por la alerta naranja por calor
- La Xunta rebaja este domingo la alerta roja por las altas temperaturas a 120 municipios
- El mosquito tigre continúa su expansión hacia el norte en Galicia, a A Coruña, tras conquistar una docena de concellos pontevedreses