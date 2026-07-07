Ana Pontón propone una bolsa de alquiler y más plazas de residencia para estudiantes universitarios en Galicia

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha planteado que Xunta y universidades pongan en marcha una bolsa de alquiler para universitarios que facilite al colectivo de estudiantes el acceso a «viviendas dignas» y a precios «que puedan pagar», de modo que «ninguna persona deje de acceder a la universidad por cuestiones económicas». Así lo planteó tras un encuentro con la rectora de Santiago, Rosa Crujeiras.

Para la líder de los nacionalistas gallegos, y en unas fechas en las que los jóvenes hacen largas colas, desde la madrugada, para acceder a la limitada bolsa de pisos que ofertan las inmobiliarias para el estudiantado, la vivienda «está lastrando» que chicos y chicas puedan ir a la universidad, lo que entiende como un problema «de primera magnitud» y ante el que urge actuar al Gobierno del PP.

Pero no solo alquileres, sino que hacen falta más plazas públicas en las residencias universitarias, defendió Pontón, y en todos los campus, lo que posibilitaría que los jóvenes puedan residir allí donde estudian y no en localidades vecinas, como está ocurriendo ahora con los estudiantes matriculados en la Universidade de Santiago.

Una apuesta «básica» en cada campus

Para Pontón se trata de una apuesta «básica» que debería traducirse en dotación en cada uno de los campus. Sin embargo, lamenta que «no hay ni una sola nueva plaza pública de residencias» en Galicia, lo que, denuncia, deriva en «desigualdades por razones económicas» a la hora de cursar una carrera.

El BNG, proclama Pontón, tiene una «apuesta firme, decidida y radical» por la universidad pública, que entiende una «pieza fundamental» en el desarrollo económico, social y cultural de Galicia. En esa línea, propone también elevar la financiación que reciben los campus, frente a la «financiación insuficiente» del PP que «le está poniendo una alfombra roja a la privada». De hecho, censuró al Ejecutivo presidido por Alfonso Rueda por «escatimar» recursos en la pública y «alentar» universidades privadas, «incluso incumpliendo la legalidad al autorizar titulaciones que ya existen en el sistema universitario».

En concreto, los nacionalistas plantean que las universidades públicas reciban el 1,5 por ciento del PIB, lo que se traduciría en unos 1.200 millones de euros. Eso, aduce, «permitiría fortalecer nuestro sistema universitario, la investigación, y ofrecer más y mejores posibilidades de desarrollo económico y social».