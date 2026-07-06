La Xunta pedirá al Gobierno que fije un límite de gasto que «esté a la altura» para atender «debidamente» los servicios públicos

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, pedirá al Gobierno en la reunión de este lunes que la regla de gasto —el límite de gasto que se pone a las administraciones públicas— «esté a la altura» para atender «debidamente» los servicios públicos autonómicos.

Antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Corgos constató que el encuentro va a servir para obtener «datos muy importantes para proseguir con la elaboración» de los presupuestos gallegos y el techo de gasto.

Con todo, lo aborda «con el escepticismo que deriva de las decisiones y anuncios tomados en los últimos años». En este sentido, indicó que en otros consejos de política fiscal y financiera «lo que se anunciaba por parte del Gobierno eran cifras muy importantes que luego nunca se llegaban a cumplir porque no había presupuestos».

Estabilidad

Galicia, en todo caso, «quiere manifestar su compromiso con la estabilidad fiscal, que es lo que permite la estabilidad de los servicios públicos» y colaborará «siempre» en alcanzarla, ha subrayado el titular de Facenda.

Además, el conselleiro incidió en que «lo importante hoy en día no es tanto el déficit», sino que ha situado «el auténtico problema» en la regla de gasto. Así, espera que el Ejecutivo autorice a la Xunta «un nivel de gasto suficiente para atender debidamente los servicios públicos autonómicos».

«En esta coyuntura que tenemos hoy en día, con altos precios e importantes costes derivados de decisiones que se toman en Madrid que afectan a las finanzas autonómicas, lo que pediremos al Gobierno es que la regla de gasto esté a la altura de esos compromisos que precisa Galicia», remachó.