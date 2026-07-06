Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor en Galicia y fenómenos metereológicos en Galicia

SOS por las altas temperaturas para trabajar en Galicia: la Xunta identifica los empleos con mayor riesgo de «estrés térmico» e insta a las empresas a tomar medidas

La entrada del flujo marítimo por el oeste dará un respiro este lunes a buena parte de Galicia. Después de tres días con los termómetros echando humo y varias alertas rojas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un descenso de las temperaturas en la comunidad, «de manera notable en áreas litorales». La caída se notará más a lo largo del martes, ya en todo el territorio gallego. Eso no significa que se vaya la calor. Hay todavía alertas naranjas y amarillas decretadas para los próximos días. En el entorno del Miño en Ourense todavía se superarán los 39 grados y las máximas saltarán el umbral de los 36 grados en el sur de la provincia. También en el centro y sur de Lugo y en la comarca de Valdeorras.

De ola en ola de calor, con algunas de las localidades gallegas marcando récord histórico de temperatura y encadenando noches tropicales, la Xunta hace un llamamiento a las empresas para que se tomen en serio la situación y refuercen la prevención de los riesgos laborales derivados de la actividad laboral bajo estas duras condiciones. «Se apela a prevenir especialmente el estrés térmico, ocasionado cuando el organismo pierde su capacidad para autorregular la temperatura por una mezcla de las condiciones del clima, el esfuerzo físico requerido y la propia respuesta biológica del cuerpo», explica la Consellería de Emprego, Comercio y Emigración, que recuerda al tejido productivo la posibilidad de echar mano del asesoramiento técnico del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) para «resolver dudas sobre la gestión del trabajo en estas condiciones climáticas y ayudar a crear entornos laborales saludables».

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