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Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor en Galicia y fenómenos metereológicos en Galicia
Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano
Localidades como Vigo han superado el récord de temperatura máxima para un mes de julio
Galicia afronta una temporada marcada ya por dos frentes de riesgo: los incendios forestales y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás y Xermade han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.
A ese inicio de temporada en los montes se suma ahora un episodio de calor extremo, con registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en julio desde 2010.
Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.
Paula Pérez
La incorporación del nuevo helicóptero contraincendios de la Xunta se retrasa a septiembre
ras la trágica ola de incendios que arrasó Galicia en 2025, la Xunta se comprometió a reforzar los medios aéreos dedicados a la extinción con cuatro nuevas aeronaves. Ante fuegos como los registrados el pasado mes de agosto, caracterizados por su especial virulencia y por producirse en unas condiciones climatológicas extremas y en zonas de difícil acceso, el ataque por aire se convierte en la principal estrategia para combatirlos. La campaña de alto riesgo de este año ya ha empezado y están incorporados al operativo desde el 1 de julio los tres nuevos aviones. Sin embargo, el helicóptero pesado que se había previsto —el primero con el que cuenta la comunidad de este tipo, pues permite una elevada capacidad para el transporte de agua y una rápida movilidad— no empezará a funcionar hasta el 1 de septiembre.
La razón es que la Consellería de Medio Rural no licitó el contrato hasta el pasado 26 de junio. El departamento que dirige María José Gómez lo justifica por «los propios plazos de contratación» y asegura que septiembre sigue siendo «temporada de alto riesgo de incendios». «Hay que tener en cuenta que el despliegue de medios se hace escalonadamente a lo largo de la campaña», explican.
Julio Pérez
SOS por las altas temperaturas para trabajar en Galicia: la Xunta identifica los empleos con mayor riesgo de «estrés térmico» e insta a las empresas a tomar medidas
La entrada del flujo marítimo por el oeste dará un respiro este lunes a buena parte de Galicia. Después de tres días con los termómetros echando humo y varias alertas rojas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un descenso de las temperaturas en la comunidad, «de manera notable en áreas litorales». La caída se notará más a lo largo del martes, ya en todo el territorio gallego. Eso no significa que se vaya la calor. Hay todavía alertas naranjas y amarillas decretadas para los próximos días. En el entorno del Miño en Ourense todavía se superarán los 39 grados y las máximas saltarán el umbral de los 36 grados en el sur de la provincia. También en el centro y sur de Lugo y en la comarca de Valdeorras.
De ola en ola de calor, con algunas de las localidades gallegas marcando récord histórico de temperatura y encadenando noches tropicales, la Xunta hace un llamamiento a las empresas para que se tomen en serio la situación y refuercen la prevención de los riesgos laborales derivados de la actividad laboral bajo estas duras condiciones. «Se apela a prevenir especialmente el estrés térmico, ocasionado cuando el organismo pierde su capacidad para autorregular la temperatura por una mezcla de las condiciones del clima, el esfuerzo físico requerido y la propia respuesta biológica del cuerpo», explica la Consellería de Emprego, Comercio y Emigración, que recuerda al tejido productivo la posibilidad de echar mano del asesoramiento técnico del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga) para «resolver dudas sobre la gestión del trabajo en estas condiciones climáticas y ayudar a crear entornos laborales saludables».
M. J. Álvarez
Calles y termas desiertas en horas punta: el insoportable pico de calor de 42,5 °C que mantiene a Ourense en alerta roja
Ourense vivió de nuevo este domingo otra jornada de máximas gallegas, en concreto en la ciudad, que alcanzó a las 18:40 horas un pico de 42,5 ºC, seguido de Remuíño, en A Arnoia, con 42,2ºde modo que tres de los cinco municipios con las más altas temperaturas en esta segunda ola de calor eran de Ourense, la sartén gallega.
Si bien los termómetros quedaron unas décimas por debajo de las previsiones meteorológicas, que apuntaban a que el mercurio podría subir en Ourense por encima de 43 ºC en la provincia, el ambiente en las calles era irrespirable, y los vecinos y vecinas de la ciudad se refugiaron en casas, pueblos, así como en las orillas fluviales y piscinas, mientras las calles de la zona centro permanecían absolutamente vacías durante las horas punta de este pico de calor, y no volvió a recuperarse presencia en las terrazas ni bullicio en las calles hasta bien entrada la tarde.
Una muerte al día: Galicia suma 6 fallecidos por causas atribuibles al calor en los primeros días de julio
Las muertes atribuibles a las altas temperaturas han alcanzado ya las 153 durante los primeros días de julio en España, seis de ellas en Galicia, y rozaron las 1.000 (937) el pasado mes de junio, según los datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III. En el caso de Galicia, en ese mismo periodo fallecieron 88 personas.
La Xunta rebaja este domingo la alerta roja por las altas temperaturas a 120 municipios
La ola de calor se mantiene en España y en Galicia, pero al menos se reduce el área afectada por altas temperaturas en la comunidad gallega. La Xunta ha informado de que mantendrá la alerta roja en un total de 120 municipios, en el marco del Plan actuaciones de la Comunidad frente a posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, según los datos enviados este sábado por MeteoSalud. Hoy eran 158 los municipios con máximo nivel de aviso, en los que en al menos cinco se superaron los 40 grados.
Concretamente, permanecerán activas las alertas de nivel 3 o rojo en las zonas isoclimáticas del interior de A Coruña, centro de Lugo, montaña de Lugo, sur de Lugo, montaña de Ourense e interior de Pontevedra.
José Carneiro
Opinión | «Cambiar el Peugeot por un camello»
Como esto siga así, voy a tener que cambiar la gorra por un turbante y el Peugeot por un camello. Aunque, visto cómo está el tráfico ahora en julio por mi pueblo, tampoco iba a notar tanta diferencia. Tendremos que acostumbrarnos a las olas de calor, a las alertas rojas, a refugiarnos bajo tierra como los lemures y a aprovechar la «fresca» de las noches. Eso, con suerte. Y acostumbrarnos también a que cada verano bata un nuevo récord de temperatura, porque el tiempo, como me decía hace unos días un colega atleta —más de espíritu que de práctica—, se ha puesto en modo Duplantis.
Javier Fraiz
Temperaturas extremas
El Parque de San Lázaro, un refugio climático bajo el calor infernal de Ourense, con 42,6 grados de máxima y donde las zonas verdes escasean
«Estes días de calor veño por aquí, pero non fai moito fresco, estás aquí e pasas o tempo sudando. En Ourense vai moita calor, é de máis», expresa Manuel, casi nonagenario, entre el manto sombrío que ofrecen los plátanos en el bulevar del Parque de San Lázaro de Ourense. En el epicentro de la ciudad más calurosa del noroeste, una de las más expuestas en España al cambio climático, esta zona verde palía con árboles de gran porte el verano abrasador que dificulta la rutina en la ciudad. Este sábado por la tarde, mientras el termómetro seguía acelerando —la ciudad registró la máxima de Galicia, con 42,6 grados a las 18.40 horas, según Meteogalicia—, varios ourensanos, turistas y personas de paso buscaban alivio en este pequeño oasis entre el asfalto y el hormigón que dominan el centro de la capital.
Pablo Galán
Meteorología
La ola de calor no da tregua en el área de Vigo: Salceda, Arbo y Salvaterra se tuestan aún más y la ciudad sufre una noche tórrida
Las previsiones de Meteogalicia auguran que la ola de calor seguirá condicionando la vida en Galicia durante toda la jornada dominical, manteniéndose activa la alerta naranja en la mayor parte de la provincia de Pontevedra, especialmente en el litoral y en los concellos de la cuenca del Miño y su entorno. Lo esperable es que las temperaturas continúen siendo extremas, esperándose por ejemplo en Vigo máximas alrededor de los 35 grados y sin apenas oscilación térmicas, al situarse las mínimas en 25 grados. En los concellos de Salceda, Arbo o Salvaterra, lo normal es que se esté muy cerca de los 40 grados de nuevo.
Gabino Porto
Incendio forestal
Un coche del rally Rias Baixas provoca un incendio en Salceda tras salir de la vía
Un vehículo participante en el Rally Rías Baixas sufrió esta tarde una salida de carretera en el municipio de Salceda de Caselas, un accidente que provocó un incendio forestal en las inmediaciones del barrio de Barreiro, en la parroquia de Santa María de Salceda.
X. A. Taboada
Ola de calor
La Xunta rebaja este domingo la alerta roja por las altas temperaturas a 120 municipios
La ola de calor se mantiene en España y en Galicia, pero al menos se reduce el área afectada por altas temperaturas en la comunidad gallega. La Xunta ha informado de que mantendrá la alerta roja en un total de 120 municipios, en el marco del Plan actuaciones de la Comunidad frente a posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, según los datos enviados este sábado por MeteoSalud. Hoy eran 158 los municipios con máximo nivel de aviso, en los que en al menos cinco se superaron los 40 grados.
Concretamente, permanecerán activas las alertas de nivel 3 o rojo en las zonas isoclimáticas del interior de A Coruña, centro de Lugo, montaña de Lugo, sur de Lugo, montaña de Ourense e interior de Pontevedra.
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