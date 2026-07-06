Un helicóptero para combatir los incendios más virulentos: resiste los 35 grados, vuela a 300 kilómetros por hora y transporta 2.500 litros de agua

El servicio de extinción de la Xunta contará por primera vez a partir de septiembre con un helicóptero pesado, una aeronave preparada para combatir el fuego en condiciones extremas, en zonas de difícil acceso, con rapidez y con capacidad para transportar hasta 2.500 litros de agua.

Se trata de un aparato muy potente. Con dos motores, de 1.900 caballos cada uno, podrá cargar mucho peso. Eso le permite transportar un «helibalde», conocido como bambi bucket, que es una gran bolsa que cuelga del helicóptero y se llena de agua. La capacidad mínima será de 2.500 litros que podrá arrojar de golpe sobre el incendio para sofocarlo. Los helicópteros con los que contaba hasta ahora el operativo de extinción de la Xunta eran de tipo medio o ligero, con una capacidad de entre 1.200 y 1.500 litros.

Pero no solo tendrá potencia para cargar este depósito de agua, sino que podrá incluso mantenerse quieto en el aire —lo que se llama vuelo estacionario— y soportar temperaturas de hasta 35 grados. Esto es importante, pues en los incendios de última generación que se registraron el pasado año en Galicia se pueden llegar a generar temperaturas muy elevadas, lo cual dificulta el vuelo.

Velocidad

Este helicóptero pesado tendrá además otra peculiaridad: será muy veloz. Podrá volar a 300 kilómetros por hora, lo que le permitirá llegar relativamente rápido desde la base a cualquier incendio.

En el contrato que acaba de licitar la Consellería de Medio Rural para contratar esta aeronave se contempla que esté disponible un total de 720 días —entre septiembre de este año y 2029— y realice 792 horas de vuelo. Debe estar operativo de sol a sol, todos los días de la semana y preparado para despegar en un plazo máximo de 15 minutos.

La aeronave incorporará GPS y un sistema de vídeo en tiempo real, con visión de 360 grados y capacidad para funcionar con poca luz. Esto permitirá que los responsables de extinción vean desde tierra lo mismo que se observa desde el helicóptero y así decidir mejor donde atacar el fuego.

Aunque deberá tener una disponibilidad de 792 horas de vuelo, la Xunta contempla la posibilidad de modificar el contrato en caso necesario «ante la imprevisibilidad de los incendios forestales». En ese caso, se pagará por hora extra de trabajo 2.995 euros.