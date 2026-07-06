La familia Franco sigue figurando como titular registral del Pazo de Meirás casi cuatro meses después del fallo del Supremo

Casi cuatro meses después de que el Tribunal Supremo confirmase que el Pazo de Meirás pertenece al Estado, la finca continúa inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre de los herederos de Francisco Franco.

Así lo denuncia la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña, que asegura que una nota simple emitida este 6 de julio por el Registro de la Propiedad de Betanzos mantiene todavía la titularidad registral de la familia Franco.

La entidad memorialista sostiene que no consta que el Estado haya instado ante el Registro la cancelación de los asientos registrales contradictorios con la sentencia.

Según recuerda la Comisión, el fallo del Juzgado de Primera Instancia de A Coruña, dictado el 2 de septiembre de 2020 y confirmado posteriormente por la Audiencia Provincial y por el Supremo el 11 de marzo de 2026, no solo declaró la titularidad pública del inmueble y la nulidad de los títulos de propiedad de los Franco, sino que ordenó expresamente la cancelación de las inscripciones registrales incompatibles con el dominio estatal.

Pese a ello, la finca registral del Pazo de Meirás seguiría figurando a nombre de los Franco en virtud de una inscripción de 24 de julio de 2019, basada en un documento de 6 de julio de 2018. Para la Comisión, esta situación evidencia una «pasividad e inacción» del Estado en la ejecución plena de la sentencia.

La organización vincula además este retraso con la falta de avances en otras cuestiones pendientes, como la apertura total del Pazo a las visitas públicas y la definición de una gestión conveniada de sus usos. A su juicio, la recuperación jurídica del inmueble debe completarse con medidas efectivas que garanticen su carácter público y su función como espacio de memoria democrática.