Facenda ve insuficiente que el Gobierno solo les deje subir un 4% el gasto: «está lejos de las necesidades de Galicia»

El Ministerio de Hacienda promete a las comunidades que el próximo año recibirán una financiación histórica, pero no ha logrado convencer a las autonomías gobernadas por el PP. En la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebró este lunes, el departamento que dirige Arcadi España estableció un objetivo de déficit del 0,1 por ciento, pero abrió la puerta a que este indicador fuese «asimétrico» dependiendo de la situación fiscal de cada comunidad. Y, por otro lado, autorizó un incremento del gasto del 4 por ciento, una subida que el conselleiro de Facenda de Galicia, Miguel Corgos, ve insuficiente: «se queda muy lejos de las necesidades que tenemos, solo en personal hemos desembolsado un 5 por ciento más».

Según explicó el conselleiro, las comunidades soportan el 68 por ciento del gasto de personal de todas las administraciones, de modo que «casi la mitad» de su presupuesto es para pagar nóminas. La regla de gasto que propone el Ministerio de Hacienda implica que las autonomías no podrán elevar sus partidas más de un 4 por ciento en las cuentas de 2027. «Esto nos inhabilita para hacer cualquier política de gasto», advirtió Corgos.

Por esta razón, reclamó al Gobierno que recapacite y no adopte sendas de gasto y objetivos de estabilidad que «nacen muertos porque no se pueden cumplir». En su opinión, los objetivos planteados «no se corresponden con la realidad». «Es irreal, todas las comunidades están en un escenario de consolidación fiscal muy cerca del equilibrio y esto restringe su capacidad de gasto», se quejó.

Más recursos

Y, aunque Hacienda trasladó un incremento del 8 por ciento en la financiación de las comunidades, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mostró sus recelos. «Veremos cómo se distribuye. Si unas comunidades van a estar más beneficiadas que otras, ese aumento podría ser perjudicial para Galicia», apuntó.

El jefe del Ejecutivo gallego duda además del «empeño de última hora» del Gobierno por aprobar los presupuestos y cree que «hay muy pocas posibilidades» de que los saquen adelante.

El otro motivo de polémica tras el Consejo de Política Fiscal fue el planteamiento de fijar un objetivo de déficit asimétrico, es decir, diferente para cada comunidad. Desde Galicia, la Consellería de Facenda mostró su rechazo, así como el resto de autonomías gobernadas por el PP. «Todas las comunidades autónomas estamos al servicio de España y, por lo tanto, tenemos que tener el mismo objetivo de déficit y de deuda», señaló la consejera madrileña, Rocío Albert.

El Gobierno de Murcia se comprometió a estudiar esta propuesta, pero defendió que «las reglas de juego tienen que ser iguales para todos», una posición que compartió también Andalucía.

Entre las regiones gobernadas por el PP, solo la Comunidad Valenciana se mostró más abierta a fijar objetivos de déficit asimétricos, aunque considera que no es una cuestión prioritaria.