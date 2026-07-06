La entrada de brumas costeras da «un respiro»... al litoral, mientras el interior «se cuece»

La costa gallega empieza la semana, y la mañana, con una tregua envuelta en bruma.

Las nieblas que entran desde el litoral, lejos de ser una mala noticia, están actuando como un freno natural al calor después de varios días de sofoco. A estas horas, muchos puntos costeros se mueven en torno a los 22 grados, una temperatura casi amable si se compara con lo que ocurre tierra adentro, donde el termómetro vuelve a dispararse, con máximas previstas que superarán en puntos de Ourense los 39º.

El contraste será la imagen meteorológica de este lunes en Galicia: litoral con ambiente más contenido, cielos velados por nieblas y máximas en descenso; interior bajo una masa de aire cálido que mantiene los avisos por calor. Este lunes los avisos se mantienen en naranja y amarillo.

MeteoGalicia prevé una jornada dominada todavía por las altas presiones, con cielos poco nubosos o despejados, nubes altas al principio del día y entrada de nieblas por la franja costera. El viento soplará flojo de componente oeste, sin capacidad para barrer del todo el aire cálido acumulado durante los últimos días.

Imagen de la entrada de niebla por la costa a primera hora del lunes. / Fdv

El foco de atención sigue en el interior. Ourense podrá alcanzar los 41 grados y Lugo los 38, valores propios de «un horno» y suficientes para mantener activos los avisos naranja y amarillo por altas temperaturas. También Santiago quedará en registros elevados, con máximas previstas de 34 grados, mientras que el litoral se queda en cifras mucho más soportables: 27 en Vigo y A Coruña, 29 en Pontevedra, 31 en Ferrol.

La situación llega después de una ola de calor que Galicia arrastra desde el jueves de la pasada semana y que dejó registros excepcionales. Vigo batió la marca histórica de temperatura en la ciudad el viernes en la estación de la avenida de Madrid de un mes de julio, mientras que en distintos puntos de la comunidad se superaron los 41 grados, una barrera que convierte cualquier actividad al aire libre en un riesgo, especialmente para personas mayores, menores y población vulnerable.

El martes llegará cierto alivio, aunque no una ruptura clara del episodio. La influencia anticiclónica se debilitará y las nieblas podrán ser localmente persistentes en el litoral, con visibilidad regular o mala en la costa norte. Los avisos bajarán de nivel naranja a amarillo, pero el calor seguirá instalado en el interior, con valores todavía muy altos para la época.

El miércoles, las altas presiones quedarán situadas al noroeste de Galicia. El patrón se repetirá: nieblas en el litoral, cielos más despejados en el interior y máximas sin grandes cambios. La costa respirará gracias a la bruma; el interior, en cambio, seguirá esperando una bajada más contundente.