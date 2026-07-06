La endogamia entre el profesorado de los campus gallegos marca el máximo en diez años

El actual Plan Galego de Financiamento Universitario 2022-2026 se encuentra en la recta final de su aplicación y la Xunta y las tres universidades públicas gallegas deben empezar ya a sentar las bases de la hoja de ruta que guiará los presupuestos de los próximos años. No obstante, en el documento todavía en vigor, el Ejecutivo autonómico vinculó una serie de fondos para los campus con que hiciesen los deberes ampliando su base de alumnado internacional o reduciendo la tasa de abandono, mientras incluyó la endogamia como elemento penalizador, pese a que entidades como la Fundación CYD o los propios campus entiendan el esforzarse por retener al talento investigador que han formado.

La regla durante el último lustro en Galicia es que el porcentaje del personal docente e investigador de una universidad que leyó la tesis en la misma institución académica cuente de forma inversamente proporcional, es decir, cuanto más alto el dato, menos financiación. No obstante, esa condición no ha frenado del todo la tendencia al alza del indicador: de hecho, la comunidad alcanza el máximo de la década, según datos publicados por el Ministerio de Universidades.

Con datos del curso 2024-2025, un 70,7% de los PDI se doctoraron en la misma universidad en cuyos departamentos acabaron integrándose, diez puntos porcentuales por encima del anotado para 2016-2017.

Crecimiento más contenido en el último lustro

El ascenso es casi ininterrumpido en los últimos diez años, aunque, desde que el Plan de Financiamento está en vigor, las cifras se han contenido en el entorno del 70%, con crecimientos simbólicos. Así, en el lustro más reciente, el parámetro ha crecido un punto porcentual más, frente a los nueve puntos en los años precedentes.

Pese a que el parámetro —que considera solo las universidades presenciales— ha engordado, Galicia se encuentra en el centro de la tabla autonómica. En Asturias, que encabeza la clasificación, el valor es del 82,7%, doce puntos porcentuales por encima del dato gallego, que, a su vez, está a casi 4,7 puntos por encima de la media estatal y a veinte puntos de Madrid, donde se sitúa en el 50,5%.

Asimismo, se encuentra en máximos otro de los indicadores que evidencia la predilección del profesorado gallego a permanecer en el sistema universitario autonómico: un 86,8% del PDI se doctoró en Galicia y en Galicia trabaja. Entre las autonomías, esa preferencia ubica a la comunidad de quinta, por detrás de Cataluña, donde el PDI formado como doctor que permanece en su sistema universitario roza el 94%, Andalucía (90,6%), Comunidad Valenciana (89%) y País Vasco (87,7%).