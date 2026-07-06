La deuda viva de los ayuntamientos gallegos baja a 273 millones y las diputaciones dejan su pasivo a cero

La deuda viva de los concellos gallegos con bancos y otras entidades financieras se redujo durante 2025 hasta situarse en 272,8 millones de euros, casi 24 millones menos que al cierre del ejercicio anterior. El descenso supone un cambio de tendencia respecto a lo ocurrido un año antes, cuando las obligaciones pendientes de los ayuntamientos de la comunidad habían crecido hasta los 296,3 millones. Además, las cuatro diputaciones provinciales arrancaron el actual ejercicio sin cargas con los bancos, frente a los 29,3 millones que acumulaban en el anterior balance, lo que rebaja de forma significativa el volumen global de las entidades locales.

Según los nuevos datos difundidos por el Ministerio de Hacienda, la mayor parte de la deuda municipal sigue concentrada en la provincia de A Coruña, con 137,2 millones de euros, prácticamente la mitad del total gallego. Le sigue Pontevedra, con 71,3 millones. A más distancia se sitúan Ourense, con 33,1 millones, y Lugo, con 31,1.

Más al detalle, el Concello de A Coruña continúa al frente del ranking gallego, aunque reduce su pasivo de los 55,9 millones contabilizados un año antes a 51,2 millones. En segundo lugar se sitúa Santiago, que eleva su deuda viva hasta los 23,6 millones y adelanta a Miño (A Coruña), que se mantiene entre los ayuntamientos más endeudados de Galicia con 19,3 millones. El caso de este pequeño municipio sigue marcado por las indemnizaciones derivadas de las sentencias vinculadas a una urbanización de lujo fallida, que obligaron al concello a asumir una pesada carga financiera con Hacienda y un calendario de devolución a largo plazo.

La radiografía general, en todo caso, es ahora más favorable que al cierre de 2024. Entonces, el conjunto de concellos y diputaciones acumulaba casi 326 millones de deuda viva. El volumen baja a 272,8 millones, lo que implica una reducción de más de 52 millones si se suma la desaparición del pasivo provincial.

La deuda viva recoge principalmente los créditos concedidos por entidades financieras, pero también otros instrumentos como préstamos del Fondo de Financiación a Entidades Locales o determinadas operaciones financieras reconocidas por Hacienda. Las deudas con proveedores se cuentan aparte.

En el conjunto de España, la deuda asciende a 19.786 millones de euros: 16.218 correspondientes a los ayuntamientos y 3.568, a las diputaciones del régimen común. Un año antes, la cifra se aercaba a los 22.000 millones.