Medio ambiente
El BNG propone un plan de choque contra la emergencia climática: regular horarios de trabajo y ayudas para climatizar viviendas
Los nacionalistas denuncian el «pasotismo» de la Xunta y critican que se venda la idea de Galicia como refugio climático para atraer turistas
R.S.
El viceportavoz del BNG en el Parlamento, Luís Bará, propone un comité especial contra la emergencia climática y un plan de choque que incorpore medidas y un presupuesto «extraordinario» frente a lo que considera «pasotismo» por parte de la Xunta ante la recurrencia de fenómenos meteorológicos extremos que afectan a la comunidad.
Bará instó a «reconocer la extrema gravedad» de la situación y censuró que el Gobierno gallego esté «a velas vir» y «no responde a la altura del desafío» al no aprobar «ni estrategias ni políticas estructurales o específicas».
Así, el nacionalista indicó que la estrategia gallega contra el cambio climático data de 2019 y está «obsoleta y desfasada». Frente a esto, recrimina al Ejecutivo autonómico «una actitud triunfalista».
Frente al «pasotismo», urgió a dar «una respuesta sólida y solvente», para lo que el Bloque plantea la constitución de un comité «especial» contra la emergencia climática y el mencionado plan de choque.
Cinco ámbitos
Sin tener evaluado aún los fondos que serían precisos, Luís Bará sí expuso que, según su grupo, el plan debería abordar cinco ámbitos: el de la salud, la economía, la biodiversidad, las emergencias y los incendios.
En cuanto al primero, y rechazando la idea que presenta a Galicia como un refugio climático a modo de «atractivo turístico», Bará instó a regular los horarios de trabajo, adaptar las viviendas y dar ayudas para la climatización, entre otras actuaciones.
En el segundo apartado, reclamó ayudas para los sectores económicos afectados, en concreto los del primario: mar, agricultura, ganadería.
Respecto a la biodiversidad, plantea incrementar los «esfuerzos» y la inversión y combatir las plagas, entre otros aspectos. En el campo de las emergencias, demanda abordar «cambios» frente a un sistema «obsoleto» para favorecer un dispositivo público «profesional».
Por último, y junto a una mayor concienciación social, el BNG demanda «grandes medidas de ámbito territorial» contra los incendios forestales, ante la consolidación de una nueva tipología.
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