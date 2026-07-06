El BNG propone un plan de choque contra la emergencia climática: regular horarios de trabajo y ayudas para climatizar viviendas

El viceportavoz del BNG en el Parlamento, Luís Bará, propone un comité especial contra la emergencia climática y un plan de choque que incorpore medidas y un presupuesto «extraordinario» frente a lo que considera «pasotismo» por parte de la Xunta ante la recurrencia de fenómenos meteorológicos extremos que afectan a la comunidad.

Bará instó a «reconocer la extrema gravedad» de la situación y censuró que el Gobierno gallego esté «a velas vir» y «no responde a la altura del desafío» al no aprobar «ni estrategias ni políticas estructurales o específicas».

Así, el nacionalista indicó que la estrategia gallega contra el cambio climático data de 2019 y está «obsoleta y desfasada». Frente a esto, recrimina al Ejecutivo autonómico «una actitud triunfalista».

Frente al «pasotismo», urgió a dar «una respuesta sólida y solvente», para lo que el Bloque plantea la constitución de un comité «especial» contra la emergencia climática y el mencionado plan de choque.

Cinco ámbitos

Sin tener evaluado aún los fondos que serían precisos, Luís Bará sí expuso que, según su grupo, el plan debería abordar cinco ámbitos: el de la salud, la economía, la biodiversidad, las emergencias y los incendios.

En cuanto al primero, y rechazando la idea que presenta a Galicia como un refugio climático a modo de «atractivo turístico», Bará instó a regular los horarios de trabajo, adaptar las viviendas y dar ayudas para la climatización, entre otras actuaciones.

En el segundo apartado, reclamó ayudas para los sectores económicos afectados, en concreto los del primario: mar, agricultura, ganadería.

Respecto a la biodiversidad, plantea incrementar los «esfuerzos» y la inversión y combatir las plagas, entre otros aspectos. En el campo de las emergencias, demanda abordar «cambios» frente a un sistema «obsoleto» para favorecer un dispositivo público «profesional».

Por último, y junto a una mayor concienciación social, el BNG demanda «grandes medidas de ámbito territorial» contra los incendios forestales, ante la consolidación de una nueva tipología.