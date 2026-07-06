Besteiro exige a la Xunta un «aumento real» de la financiación de las universidades gallegas

El pasado mes de abril, durante la toma de posesión de la nueva rectora de la Universidade de Santiago, Rosa Crujeiras, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, proclamaba el «compromiso» del Ejecutivo gallego con el sistema universitario mediante la financiación, recordando que «gracias al impulso del plan vigente», el Plan Galego de Financiamento Universitario 2022-2026, «Galicia ya alcanza un gasto público total en las universidades equivalente al 1% del PIB» y además destacaba que, en lo tocante a la financiación de la Xunta, los recursos se distribuyen a través de un plan financiero plurianual, «lo que permite a las universidad planificar a medio plazo».

Sin embargo, para el secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, la Xunta no hace suficiente. Este lunes le exigió al Gobierno gallego «un aumento real de los recursos» en el Plan que reemplazará al actualmente en vigor. Lo indicó así en un encuentro de trabajo con Crujeiras, en el que reivindicó que «no puede haber un reconocimiento de la excelencia de esta universidad con recursos insuficientes».

Del lado de la pública

Besteiro se declaró «del lado de la universidad pública» para reclamar que la renovación del Plan de Financiamento Universitario conlleve un incremento de recursos que permitan «mantener la calidad docente e investigadora» de las universidades y conminó a la Xunta a «trasladar» el «incremento» que, según dijo, se ha dado en las aportaciones del Estado a Galicia, «un 40 por ciento en los últimos años», al sistema universitario gallego.

En concreto, particularizando en el caso de Santiago, defendió que los recursos resultan «imprescindibles» para atraer talento y asumir a la vez el «enorme patrimonio» cultural que posee una institución con más de medio millar de años, afrontando todo el funcionamiento estructural que esto supone. Para Besteiro es necesario que el Gobierno gallego negocie con el Estado «una mejor financiación autonómica para nuestro país» que derive también en el fortalecimiento de la universidad pública.