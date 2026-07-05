El PP elige Santiago para presentar a sus candidatos a las alcaldías en plena preparación electoral

El líder del PP y expresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, elige Galicia para dar el primer paso en la preparación electoral del Partido Popular. Será el próximo 18 de julio cuando la ciudad de Santiago albergue el acto en el que la dirección nacional proclamará a los candidatos populares a las alcaldías de las capitales de provincia, entre ellas las cuatro gallegas, en una cita con la que el líder del PP quiere empezar a engrasar la maquinaria del partido de cara al ciclo electoral de 2027, después de que el BNG y el PSdeG ya hayan anunciado a sus alcaldables.

Aunque el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, mantiene los comicios nacionales en la fecha que corresponde, en 2027, en Génova trabajan con un escenario distinto: el de un posible adelanto electoral. Esa incertidumbre ha llevado a Feijóo a acelerar los tiempos internos para que el partido llegue con sus principales candidaturas definidas y la estructura territorial activada, según han indicado a la agencia Europa Press fuentes del partido.

La elección de Compostela, por supuesto, no es casual. Galicia vuelve a convertirse en el escaparate desde el que Feijóo lanza uno de los primeros mensajes de movilización interna. El acto reunirá a los candidatos a las alcaldías de las capitales de provincia, un perfil que la dirección popular considera estratégico por su capacidad para arrastrar voto y reforzar la implantación del partido sobre el terreno.

Hay nombres que resuenan desde hace tiempo como los alcaldables del PP en la comunidad que repiten en la lista, como Borja Verea en Santiago, Elena Candia en Lugo, Miguel Lorenzo en A Coruña, José Manuel Rey Varela en Ferrol, Rafa Domínguez en Pontevedra o Luisa Sánchez en Vigo. Mientras que la incertidumbre sobre quién se postule a ello permanece intacta, como es el caso de Ourense, que se mismo debatía entre Ana Méndez Gil y la diputada popular Ana Vázquez Blanco.

La activación del calendario electoral llega después de varias semanas de reuniones con dirigentes territoriales. Feijóo ya trasladó a sus presidentes autonómicos la necesidad de mantener al partido «tensionado» ante la posibilidad de un cambio de escenario político, una estrategia que el PP ha reforzado con encuentros de regidores, responsables provinciales y portavoces autonómicos.

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De acuerdo con los Estatutos del PP, el Comité Electoral Nacional designa a los candidatos a las presidencias de los Gobiernos de las CCAA, presidencias de las diputaciones, a diputado general, así como alcaldías de las capitales de comunidad autónoma, alcaldías de las capitales de provincia, cabildos, consells insulares y juntas generales.

Fuente: El Correo Gallego