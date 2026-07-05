La incorporación del nuevo helicóptero contraincendios de la Xunta se retrasa a septiembre

Tras la trágica ola de incendios que arrasó Galicia en 2025, la Xunta se comprometió a reforzar los medios aéreos dedicados a la extinción con cuatro nuevas aeronaves. Ante fuegos como los registrados el pasado mes de agosto, caracterizados por su especial virulencia y por producirse en unas condiciones climatológicas extremas y en zonas de difícil acceso, el ataque por aire se convierte en la principal estrategia para combatirlos. La campaña de alto riesgo de este año ya ha empezado y están incorporados al operativo desde el 1 de julio los tres nuevos aviones. Sin embargo, el helicóptero pesado que se había previsto —el primero con el que cuenta la comunidad de este tipo, pues permite una elevada capacidad para el transporte de agua y una rápida movilidad— no empezará a funcionar hasta el 1 de septiembre.

La razón es que la Consellería de Medio Rural no licitó el contrato hasta el pasado 26 de junio. El departamento que dirige María José Gómez lo justifica por «los propios plazos de contratación» y asegura que septiembre sigue siendo «temporada de alto riesgo de incendios». «Hay que tener en cuenta que el despliegue de medios se hace escalonadamente a lo largo de la campaña», explican.

Este helicóptero es uno de los cuatro nuevos medios aéreos que se incorporan al servicio de extinción de la Xunta, de manera que este año contará con un total de 24 aeronaves. «Todas estas contrataciones implican un esfuerzo económico muy importante por parte de esta consellería, que solo este año incrementó en casi 4 millones el presupuesto para la dotación de medios aéreos», asegura Medio Rural.

El contrato para dotarse de un helicóptero pesado asciende a 8,7 millones de euros y estará operativo desde el 1 de septiembre de este año hasta 2029, con posibilidades de prórroga hasta 2031. La Xunta esgrime que esta nueva aeronave es «fundamental». «La necesidad de disponer de un medio de este tipo durante la mayor parte del año resulta incuestionable», alegan.

¿Por qué es necesario este helicóptero?

Y la razón está en el número medio de incendios de los últimos años y su simultaneidad, que, junto a la heterogeneidad de la orografía gallega, hace necesario disponer de un helicóptero pesado. Son aeronaves que pueden llegar a prácticamente cualquier punto del territorio «sin depender de las características o del estado de una carretera o una pista forestal» y pueden cargar su tanque tanto en embalses, ríos, regatos, pozas, balsas o en el mar sin necesidad de volver a un helipuerto.

Hasta ahora la Xunta disponía de seis helicópteros de tipo medio y otros seis ligeros en época de máximo riesgo. La ventaja de este helicóptero pesado es que dispone de una capacidad de transporte de agua mayor, «lo que permite incrementar la intensidad del ataque aéreo, reducir el número de ciclos necesarios para alcanzar el mismo efecto operativo y mejorar la eficacia en incendios de comportamiento extremo, que cada vez son más frecuentes». Además, se mueven a mayor velocidad, lo que resulta útil, por ejemplo, en la defensa de núcleos habitados e infraestructuras críticas.