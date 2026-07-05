Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor en Galicia y fenómenos metereológicos en Galicia

Galicia afronta una temporada marcada ya por dos frentes de riesgo: los incendios forestales y las altas temperaturas. Los fuegos de Padrón, Boborás y Xermade han sido hasta ahora los más importantes de lo que va de campaña, con más de 350, 230 y 50 hectáreas calcinadas, respectivamente, aunque todos quedaron controlados sin daños personales.

A ese inicio de temporada en los montes se suma ahora un episodio de calor extremo, con registros históricos en el sur de la comunidad. Vigo alcanzó los 39,12 grados en la estación de la avenida de Madrid, récord absoluto de máxima en julio desde 2010.

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Sigue aquí el minuto a minuto de los incendios y las altas temperaturas.

José Carneiro Opinión | «Cambiar el Peugeot por un camello» Como esto siga así, voy a tener que cambiar la gorra por un turbante y el Peugeot por un camello. Aunque, visto cómo está el tráfico ahora en julio por mi pueblo, tampoco iba a notar tanta diferencia. Tendremos que acostumbrarnos a las olas de calor, a las alertas rojas, a refugiarnos bajo tierra como los lemures y a aprovechar la «fresca» de las noches. Eso, con suerte. Y acostumbrarnos también a que cada verano bata un nuevo récord de temperatura, porque el tiempo, como me decía hace unos días un colega atleta —más de espíritu que de práctica—, se ha puesto en modo Duplantis. Lee el articulo completo aquí

Javier Fraiz Luis, de 88 años, reposa en un banco del Parque de San Lázaro, a la sombra mientras la temperatura superaba los 42 grados en Ourense. / Brevebretema Temperaturas extremas El Parque de San Lázaro, un refugio climático bajo el calor infernal de Ourense, con 42,6 grados de máxima y donde las zonas verdes escasean «Estes días de calor veño por aquí, pero non fai moito fresco, estás aquí e pasas o tempo sudando. En Ourense vai moita calor, é de máis», expresa Manuel, casi nonagenario, entre el manto sombrío que ofrecen los plátanos en el bulevar del Parque de San Lázaro de Ourense. En el epicentro de la ciudad más calurosa del noroeste, una de las más expuestas en España al cambio climático, esta zona verde palía con árboles de gran porte el verano abrasador que dificulta la rutina en la ciudad. Este sábado por la tarde, mientras el termómetro seguía acelerando —la ciudad registró la máxima de Galicia, con 42,6 grados a las 18.40 horas, según Meteogalicia—, varios ourensanos, turistas y personas de paso buscaban alivio en este pequeño oasis entre el asfalto y el hormigón que dominan el centro de la capital. Toda la información en este enlace.

Pablo Galán Samil para combatir la ola de calor en Vigo / Pedro Mina Meteorología La ola de calor no da tregua en el área de Vigo: Salceda, Arbo y Salvaterra se tuestan aún más y la ciudad sufre una noche tórrida Las previsiones de Meteogalicia auguran que la ola de calor seguirá condicionando la vida en Galicia durante toda la jornada dominical, manteniéndose activa la alerta naranja en la mayor parte de la provincia de Pontevedra, especialmente en el litoral y en los concellos de la cuenca del Miño y su entorno. Lo esperable es que las temperaturas continúen siendo extremas, esperándose por ejemplo en Vigo máximas alrededor de los 35 grados y sin apenas oscilación térmicas, al situarse las mínimas en 25 grados. En los concellos de Salceda, Arbo o Salvaterra, lo normal es que se esté muy cerca de los 40 grados de nuevo. Toda la información en este enlace.

Gabino Porto Incendio en Salceda. / FDV Incendio forestal Un coche del rally Rias Baixas provoca un incendio en Salceda tras salir de la vía Un vehículo participante en el Rally Rías Baixas sufrió esta tarde una salida de carretera en el municipio de Salceda de Caselas, un accidente que provocó un incendio forestal en las inmediaciones del barrio de Barreiro, en la parroquia de Santa María de Salceda. Toda la información en este enlace.

X. A. Taboada Gente refrescándose por la ola de calor / Rafa Vázquez / FDV Ola de calor La Xunta rebaja este domingo la alerta roja por las altas temperaturas a 120 municipios La ola de calor se mantiene en España y en Galicia, pero al menos se reduce el área afectada por altas temperaturas en la comunidad gallega. La Xunta ha informado de que mantendrá la alerta roja en un total de 120 municipios, en el marco del Plan actuaciones de la Comunidad frente a posibles efectos de las altas temperaturas sobre la salud, según los datos enviados este sábado por MeteoSalud. Hoy eran 158 los municipios con máximo nivel de aviso, en los que en al menos cinco se superaron los 40 grados. Concretamente, permanecerán activas las alertas de nivel 3 o rojo en las zonas isoclimáticas del interior de A Coruña, centro de Lugo, montaña de Lugo, sur de Lugo, montaña de Ourense e interior de Pontevedra. Toda la información en este enlace.

X. A. Taboada Incendio forestal en Boborás. Brigadista / Brevebretema / FDV La Xunta estrena ya su sistema de contratación exprés (en 24 horas) para cubrir vacantes de brigadistas en época de máximo riesgo La Xunta acaba de activar, en lo que es su primera vez, el nuevo sistema de contratación exprés diseñado para cubrir por la vía de urgencia bajas en el dispositivo autonómico de prevención y defensa contra los incendios forestales. La Consellería do Medio Rural recurrió este jueves a un llamamiento extraordinario mediante SMS urgente para ofertar 53 puestos vacantes del Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPIF), en plena campaña de alto riesgo —y la segunda ola de calor del año— y con el objetivo de reforzar la operatividad de las brigadas en el momento más delicado del año. Información completa en este enlace.

Extinguido el incendio forestal de Calvos de Randín (Ourense) que afectó al Parque do Xurés La Consellería do Medio Rural da por extinguido el incendio forestal que ha afectado este viernes al municipio ourensano de Calvos de Randín y que ha quemado terreno del Paruqe Natural do Xurés. Las llamas se iniciaron sobre las 13,40 horas de este viernes y quedaron extinguidas sobre las 19,20 horas tras calcinar en torno a una hectárea de superficie rasa. Para su extinción se movilizaron, de manera acumulada, un agente, cuatro brigadas, una motobomba y un helicóptero.

Hasta cuándo durarán las altas temperaturas en Galicia: la Aemet prevé que la ola de calor dure al menos hasta el martes El mercurio sigue por las nubes —ojalá hubiese alguna más— en Galicia. Se suceden las noches tropicales, con temperaturas alrededor de los 20 °C y en algunos casos bastante por encima, y los gallegos intentan pasar el día a la sombra para poder llevar el día. Sin ir más lejos, Vigo ha superado su récord absoluto de temperatura en julio, con 39,1º y Salceda marcaba ayer la máxima de Galicia con 40,2º Aunque estos días hayan sido de mucho calor, la previsión de la Aemet apunta a que será mañana, domingo 5, cuando comience el periodo de ola de calor. Desde mañana los ascensos térmicos volverán a repetirse en la mitad norte peninsular, más importantes en litorales Cantábricos. Con todo, parece que tendremos una pequeña tregua en los litorales de las Rías Baixas, donde se espera una débil rolada a oeste, con bastante incertidumbre. Lee la información completa aquí

Síntomas y cómo evitar un golpe de calor Galicia afronta un episodio de calor intenso con temperaturas inusualmente elevadas. Ante este escenario, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de extremar las precauciones para prevenir los golpes de calor, especialmente entre los grupos más vulnerables como personas mayores, niños y enfermos crónicos. Mantenerse bien hidratado, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y buscar espacios frescos son algunas de las principales recomendaciones para hacer frente a este episodio de calor extremo. El buen tiempo invita a realizar más actividades, especialmente al air libre. En Galicia sin duda este será el primer gran fin de semana con lleno en las playas, por eso es más importante si cabe extremar las precauciones para evitar situaciones de riesgo. Uno de los males más recurrentes ante estas situaciones son los golpes de calor. Saber como prevenirlos, identificar los síntomas y conocer cómo actuar si finalmente se produce ayudará a evitar males mayores. Lee todas las recomendaciones aquí