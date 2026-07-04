La Xunta estrena ya su sistema de contratación exprés (en 24 horas) para cubrir vacantes de brigadistas en época de máximo riesgo

La Xunta acaba de activar, en lo que es su primera vez, el nuevo sistema de contratación exprés diseñado para cubrir por la vía de urgencia bajas en el dispositivo autonómico de prevención y defensa contra los incendios forestales. La Consellería do Medio Rural recurrió este jueves a un llamamiento extraordinario mediante SMS urgente para ofertar 53 puestos vacantes del Servizo de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais (SPIF), en plena campaña de alto riesgo —y la segunda ola de calor del año— y con el objetivo de reforzar la operatividad de las brigadas en el momento más delicado del año.

El llamamiento, según indica el sindicato CSIF, incluye 22 puestos de personal laboral y 31 de funcionario. Medio Rural explica que esta primera convocatoria extraordinaria tiene como finalidad cubrir «nuevas vacantes generadas en el dispositivo», así como bajas por incapacidad temporal que, por su previsión de duración, se consideran prioritarias para asegurar la adecuada prestación del servicio. La Consellería defiende que la medida busca mantener «el mayor nivel posible de cobertura» de los efectivos del SPIF y preservar su capacidad de respuesta ante las emergencias propias de la campaña de incendios.

La activación de este procedimiento supone el estreno práctico del sistema habilitado por la Xunta tras la modificación del decreto que regula el nombramiento de personal interino y la contratación de empleados públicos temporales. El cambio normativo, incorporado a través del Decreto 40/2026 aprobado este mes de mayo, permite utilizar durante el período de alto riesgo de incendios forestales —del 1 de julio al 30 de septiembre— un mecanismo excepcional de llamamiento mediante SMS o llamada telefónica cuando existan necesidades urgentes e inaplazables que puedan afectar al funcionamiento del servicio público.

Hasta ahora, los plazos ordinarios para cubrir una vacante podían alargarse durante varios días. La persona convocada disponía, con carácter general, de varios días para responder a la oferta, a los que después se sumaban los trámites de adjudicación y toma de posesión. Ese calendario resultaba especialmente problemático en un servicio como el de extinción de incendios, en el que una baja o una vacante puede traducirse en una merma inmediata de la capacidad de actuación de una brigada.

Con el nuevo modelo, la Administración puede lanzar un llamamiento extraordinario en el que la persona contactada debe responder el mismo día, antes de las 23.59 horas. La adjudicación del puesto puede realizarse al día siguiente, lo que permite reducir los tiempos de cobertura a un plazo aproximado de 24 horas. La Xunta justificó esta vía por la necesidad de contar con una incorporación «ágil y eficaz» durante los meses en los que el riesgo de incendios forestales es más elevado.

Aunque se enmarca en el régimen general de listas de contratación temporal de la Administración autonómica, el sistema está pensado especialmente para el SPIF. Su uso se concentra entre el 1 de marzo y el 31 de octubre, período que la Xunta vincula al incremento del riesgo de incendios, aunque puede ampliarse si las condiciones meteorológicas son desfavorables. Durante ese intervalo, las incorporaciones al dispositivo pueden considerarse urgentes y prioritarias.

Esta medida está provocada por la necesidad de la Xunta de cubrir las vacantes cuanto antes y evitar, como ha pasado en las campañas anteriores de incendios, que queden puestos sin ocupar por agotamiento de las listas de contratación, demoras en las respuestas de los llamados o falta de agilidad en los procesos de sustitución. La Xunta pretende evitar que esos huecos se consoliden durante los meses de máxima actividad operativa.