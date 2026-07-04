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Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor en Galicia y fenómenos metereológicos en Galicia

Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano

Los primeros tres fuegos sumaron más de 600 hectáreas calcinadas

Bomberos forestales trabajando en Quiroga, a donde ha llegado el incendio de Larouco

Bomberos forestales trabajando en Quiroga, a donde ha llegado el incendio de Larouco / Brais Lorenzo

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Víctor P. Currás

Víctor P. Currás

Vigo

Galicia finalizó la primera semana quincena de junio con los primeros incendios forestales y temperaturas máximas por encima de los 35 grados en varios puntos de la comunidad. Los fuegos de Padrón (A Coruña), Boborás (Ourense) y Xermade (Lugo) marcaron el inicio de la temporada de riesgo en los montes y bosques, calcinando más de 350, 230 y 50 hectáreas cada uno, respectivamente.

Afortunadamente todos han sido controlados sin lamentar daños personales. Puedes seguir el minuto a minuto de todos ellos y el resto de información relacionada con las altas temperaturas en esta pieza.

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