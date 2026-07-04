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Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor en Galicia y fenómenos metereológicos en Galicia
Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano
Los primeros tres fuegos sumaron más de 600 hectáreas calcinadas
Galicia finalizó la primera semana quincena de junio con los primeros incendios forestales y temperaturas máximas por encima de los 35 grados en varios puntos de la comunidad. Los fuegos de Padrón (A Coruña), Boborás (Ourense) y Xermade (Lugo) marcaron el inicio de la temporada de riesgo en los montes y bosques, calcinando más de 350, 230 y 50 hectáreas cada uno, respectivamente.
Afortunadamente todos han sido controlados sin lamentar daños personales. Puedes seguir el minuto a minuto de todos ellos y el resto de información relacionada con las altas temperaturas en esta pieza.
Elena Ocampo
¿Atraviesa Galicia una ola de calor? Así consideran los meteorólogos que existe una «vaga» por altas temperaturas
No hay una cifra única que convierta el calor en «ola de calor». En Galicia, la declaración de un episodio de este tipo depende de la intensidad, de la duración y de la zona afectada. Y una clave: tres noches consecutivas por encima de 20 grados no bastan por sí solas para activarla, aunque sí son un indicador relevante de riesgo, porque impiden la recuperación térmica durante la noche.
Precisamente, el resumen diario de los últimos datos registrados en MeteoGalicia muestra que en municipios como Marín, Vigo, Baiona o Tomiño, las temperaturas mínimas se mantuvieron por encima de los 20º en la noche del jueves al viernes, fenómeno conocido como "noche tropical".
Pero entran en juego muchos otros factores. El sistema gallego distingue entre temperaturas máximas anormalmente altas y calor persistente, cuando también las mínimas se mantienen elevadas varios días.
Pablo Galán
La demanda de aire acondicionado para viviendas se dispara en Vigo y desborda a las empresas: «Hay muchísimas llamadas y lista de espera»
Suele repetirse cuando la lacra de los incendios hace acto de presencia que el mejor remedio para evitarlos es apagarlos en invierno con medidas de prevención. Salvando las distancias y realizando un paralelismo, la ola de calor que asola Vigo y su entorno estos días está provocando en muchos hogares un auténtico tormento día y noche y son muchos, cada vez más, los que piensan si será adecuado mejorar la climatización de sus viviendas con la instalación de aire acondicionado u otros sistemas. Los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística reflejan, además, que crecen sobremanera los hogares que reconocen tener dificultades con el aislamiento térmico de sus inmuebles, con casi tres de cada diez viviendas afectadas por esta situación.
Estos sistemas de aire acondicionado, muy habituales en otros lugares de España desde hace décadas, parece que están llegando para quedarse, como así lo corroboran negocios de electrodomésticos o empresas especializadas en el montaje de los aparatos de ventilación, que reconocen estar desbordados en muchos casos por las llamadas y contactos, con listas de espera en estos momentos de varias semanas para colmar las demandas de los potenciales clientes.
«Buff, muchísimas llamadas», señala rápidamente tras ser preguntada Ana Gómez, de la empresa Insogal. Desde su nacimiento en 2010, esta compañía nunca había tenido tanto trabajo relacionado con aires acondicionados como en la actualidad, marcando el verano de 2024 un punto de inflexión en esta vía de negocio.
Javier Fraiz
Un incendio de una hectárea afecta al parque natural del Xurés, en Calvos de Randín
En la catastrófica oleada de 2025, en un agosto con los tres mayores incendios de la historia de Galicia desde que hay registros, el Xurés se salvó de la crisis, mientras que otros enclaves de la provincia de Ourense de gran valor se vieron muy afectados por las llamas, como el Macizo Central, Pena Trevinca y otros parajes de Red Natura. El Xurés ha registrado pequeños incendios en los últimos meses, como el que se declaró este viernes en el municipio de Calvos de Randín. Las llamas han afectado a una superficie de una hectárea, según la estimación provisional de la Consellería do Medio Rural.
Pablo Galán
Vigo supera su récord absoluto de temperatura en julio, con 39,1º y Salceda marca la máxima de Galicia con 40,2º
Vigo vivió este viernes una jornada excepcional de calor, con un registro histórico en su estación urbana de referencia. La estación de MeteoGalicia situada en la avenida de Madrid alcanzó los 39,12 grados, una temperatura que supone el récord absoluto de máxima en julio desde que existen datos en este punto de medición, activo desde 2010.
Elena Ocampo
El calor asola a 158 concellos: la alerta roja se extiende a 20 municipios gallegos más
Galicia se prepara para una subida de los termómetros de alcance casi autonómico. La Xunta ha elevado a 158 concellos la alerta roja sanitaria por altas temperaturas, 20 más que en el aviso anterior vigente este viernes, en una jornada en la que el calor extremo dejará bajo máxima vigilancia a amplias zonas de A Coruña, Lugo, Pontevedra y Ourense.
Noche tropical en Galicia: los termómetros superan los 27 grados en las Rías Baixas esta madrugada
La alerta roja que permanece activa este viernes en diferentes zonas de la provincia de A Coruña, de Ourense y de Pontevedra ya se ha dejado notar esta madrugada con temperaturas máximas que han superado los 27 grados en localidades de las Rías Baixas.
En concreto, según los datos de MeteoGalicia, Marín ha registrado 27,1 grados a las 02.30 horas, mientras que en Baiona han alcanzado los 26,5 grados.
También en Poio han amanecido este viernes con 27 grados y en Mondariz y en la propia ciudad de Vigo los termómetros ya marcan 26 grados para comenzar el día.
Extinguido el incendio forestal de Vilanova, que calcinó dos hectáreas, y controlado el de O Grove
La Consellería do Medio Rural ha dado por extinguido el incendio que se originó este jueves en la localidad pontevedresa de Vilanova de Arousa, que calcinó dos hectáreas, y ha confirmado que ya está controlado el que se inició en O Grove, que afecta a tres hectáreas.
Por otro lado, la Consellería ha dado por controlado, a las 06.55 horas, el incendio forestal de O Grove, que calcinó una superficie estimada de tres hectáreas.
En las labores de extinción trabajan un total de siete agentes, seis brigadas, siete motobombas, tres helicópteros y cuatro aviones.
Lee la información completa aquí
Pablo Varela
Vigo roza los 40 ºC y se acerca a las temperaturas de Extremadura y Andalucía en una jornada marcada por la alerta naranja por calor
Las Rías Baixas y el valle del Miño se preparan para una jornada de calor intenso. En Vigo se notará especialmente el calor, los modelos de la Aemet y MeteoGalicia prevén una máxima de 38 y 37 °C respectivamente este viernes para una ciudad olívica que viene de una madrugada tropical en la que los termómetros no bajaron de los 20 °C.
Estas temperaturas hacen que la agencia estatal mantenga el nivel naranja por calor para la provincia de Pontevedra, el mismo en el que sitúa esta jornada a Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla, Badajoz y Cáceres. En este sentido, se superarán los 36-39 °C en la meseta sur, Extremadura, Andalucía y, puntualmente, en algunas zonas de las Rías Baixas y en el valle del Miño de Pontevedra.
Elena Ocampo
La Xunta amplía a 138 concellos la alerta roja por calor en Galicia
Galicia afronta un salto de escala en el actual episodio de calor. La Xunta ha ampliado a 138 concellos la alerta roja por altas temperaturas, el nivel máximo de riesgo para la salud, en una jornada en la que el calor deja de ser una simple anomalía meteorológica para convertirse en un problema de salud pública de alcance comunitario. El aviso afecta ya a buena parte del territorio gallego y obliga a extremar las precauciones durante varios días, especialmente entre la población vulnerable.
El nuevo aviso rojo se activará en las zonas isoclimáticas del noroeste de A Coruña, el interior de A Coruña, el interior de Pontevedra, el litoral pontevedrés y las Rías Baixas, además de la montaña de Ourense.
Adolfo Gago
Salvan una casa y una granja porcina de acabar devoradas por las llamas
Se inició sobre las 18.00 horas a poco más de un kilómetro del registrado el día anterior en Tragove arrasando una superficie arbolada entre Vilanova y Cambados. El incendio de esta tarde estuvo muy cerca de llevarse por delante una vivienda y una granja porcina situadas en el primero de los municipios, pero el esfuerzo de los servicios de emergencias y de los bomberos forestales, así como las descargas de tres helicópteros, lo han evitado.
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