Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor en Galicia y fenómenos metereológicos en Galicia

La demanda de aire acondicionado para viviendas se dispara en Vigo y desborda a las empresas: «Hay muchísimas llamadas y lista de espera»

Suele repetirse cuando la lacra de los incendios hace acto de presencia que el mejor remedio para evitarlos es apagarlos en invierno con medidas de prevención. Salvando las distancias y realizando un paralelismo, la ola de calor que asola Vigo y su entorno estos días está provocando en muchos hogares un auténtico tormento día y noche y son muchos, cada vez más, los que piensan si será adecuado mejorar la climatización de sus viviendas con la instalación de aire acondicionado u otros sistemas. Los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística reflejan, además, que crecen sobremanera los hogares que reconocen tener dificultades con el aislamiento térmico de sus inmuebles, con casi tres de cada diez viviendas afectadas por esta situación.

Estos sistemas de aire acondicionado, muy habituales en otros lugares de España desde hace décadas, parece que están llegando para quedarse, como así lo corroboran negocios de electrodomésticos o empresas especializadas en el montaje de los aparatos de ventilación, que reconocen estar desbordados en muchos casos por las llamadas y contactos, con listas de espera en estos momentos de varias semanas para colmar las demandas de los potenciales clientes.

«Buff, muchísimas llamadas», señala rápidamente tras ser preguntada Ana Gómez, de la empresa Insogal. Desde su nacimiento en 2010, esta compañía nunca había tenido tanto trabajo relacionado con aires acondicionados como en la actualidad, marcando el verano de 2024 un punto de inflexión en esta vía de negocio.

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