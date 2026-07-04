El gasto en subvenciones de la Xunta crece un 26% y alcanza los 1.114 millones de euros

El Bono Peixe, el Bono Comercio, el Bono Turístico... se han convertido en iniciativas de éxito de la Xunta. Cada vez que se convocan, estas ayudas vuelan. Son una nueva modalidad de subvenciones que ha ido ganando peso en los últimos años y que se suman a las tradicionales de fomento del empleo, de la actividad económica, para favorecer al acceso a la vivienda, para dependencia, becas escolares y así hasta una larga lista. El Gobierno gallego da cada vez más peso a las ayudas públicas. En 2025 repartió 1.114 millones de euros entre empresas, particulares y otras administraciones. Esto supone un 26 por ciento más que el año anterior.

Según las cifras recogidas en la memoria de balance de actividad de la Xunta, durante el pasado año el 8,4 por ciento del presupuesto total de la comunidad autónoma se gastó en subvenciones (frente al 6,1 por ciento de 2024). Por lo tanto, las ayudas públicas absorben cada vez una proporción mayor de las cuentas autonómicas.

La mitad del importe concedido va destinado a empresas: 591 millones de euros. Hay otros 296,2 millones de euros que son otorgados a otras administraciones públicas, entre ellas las entidades locales. Mientras, los particulares percibieron 226,9 millones de euros el pasado año en subvenciones públicas de la Xunta.

El aumento del gasto en subvenciones se produce en un contexto de presupuestos cada vez más expansivos. En 2025 las cuentas autonómicas gallegas crecieron un 2,5 por ciento. En todo caso, la cuantía destinada a ayudas públicas se disparó diez veces más que el aumento presupuestario.

Por consellerías

La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración es uno de los departamentos que concede mayor volumen de subvenciones: 262,5 millones de euros, según su memoria de actividades correspondiente al año 2025. Entre las principales líneas de ayudas que ofrece están las destinadas para ayudar a autónomos, fomentar el emprendimiento, la contratación, así como las orientadas a dinamizar el pequeño comercio.

El otro departamento con un importante volumen de dinero dedicado a ayudas es la Consellería de Política Social. Además de las prestaciones de la Risga, el gabinete de Fabiola García puso en marcha en 2024 el Bono Coidado no Fogar, destinado a los cuidadores familiares de dependientes y que beneficia ya a casi 40.000 personas, según el último balance realizado por la Xunta a principios de este año.

Otro de los ejes prioritarios en la política de subvenciones de la Xunta es el acceso a una vivienda. En todo caso, el departamento que dirige María Martínez Allegue no desagrega en su memoria del año 2025 el volumen de ayudas concedido el pasado año.

Por su parte, la Consellería do Mar habilitó subvenciones por valor de 110 millones de euros. En el caso de Medio Rural, las ayudas destinadas al sector agroalimentario rozaron los 80 millones de euros.

La Consellería de Educación ofrece becas escolares, ayudas al comedor escolar, para la adquisición de libros y material de texto, entre otras. En conjunto, el volumen de subvenciones otorgadas por el departamento que dirige Román Rodríguez ascendió a 78,6 millones de euros.

Mientras, la Consellería de Presidencia tiene varias líneas de ayudas dirigidas a las entidades locales, contempla cuantías también para apoyar el deporte, para financiar la justicia gratuita o para fomentar la igualdad. En total, concedió 65,4 millones de euros el pasado año.

En el resto de consellerías las ayudas públicas tienen menos entidad. En la Consellería de Economía se otorgaron 30 millones; en Medio Ambiente, 22 millones de euros; en Facenda, 21,6 millones; en Cultura, solo 11,9 millones de euros; y, por último, Sanidade, solo otorgó 5,7 millones, según consta en las memorias de estos organismos.