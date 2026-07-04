Hasta cuándo durarán las altas temperaturas en Galicia: la Aemet prevé que la ola de calor dure al menos hasta el martes

El mercurio sigue por las nubes —ojalá hubiese alguna más— en Galicia. Se suceden las noches tropicales, con temperaturas alrededor de los 20 °C y en algunos casos bastante por encima, y los gallegos intentan pasar el día a la sombra para poder llevar el día. Sin ir más lejos, Vigo ha superado su récord absoluto de temperatura en julio, con 39,1º y Salceda marcaba ayer la máxima de Galicia con 40,2º

Aunque estos días hayan sido de mucho calor, la previsión de la Aemet apunta a que será mañana, domingo 5, cuando comience el periodo de ola de calor. Desde mañana los ascensos térmicos volverán a repetirse en la mitad norte peninsular, más importantes en litorales Cantábricos. Con todo, parece que tendremos una pequeña tregua en los litorales de las Rías Baixas, donde se espera una débil rolada a oeste, con bastante incertidumbre.

El interior no tendrá tanta suerte, ya que para mañana se espera alcanzar los 38-40 °C en el valle del Miño. Situación similar más al norte, en el interior de A Coruña el termómetro se moverá entre los 37-39 °C

El lunes puede llegar el descanso

El lunes 6 se espera que sea el día álgido de la ola de calor en la mayoría de la Península, pero podría llegar un descanso para los gallegos. La agencia estatal prevé la entrada de un flujo marino desde el oeste de Galicia que hará descender las temperaturas de manera notable.

Así, tras 3 días consecutivos de importantes ascensos, las temperaturas se moderarán previsiblemente en el interior de Galicia, hasta los también 37-39 °C. Durante el martes, con una elevada incertidumbre, es probable que el descenso ocurrido en litorales atlánticos gallegos durante el domingo se extienda el lunes a los extremos oeste y norte peninsular, lo cual haría descender las temperaturas máximas en Galicia y Cantábrico.

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Con todo, el calor seguirá apretando un poco, ya que para esa jornada se espera alcanzar de nuevo los 36-38 °C en puntos del Miño, buena parte de la Península y Baleares. Aemet, según su modelo de previsión, espera que el miércoles 8 pueda concluir esta ola de calor, con mucha incertidumbre, con nuevos descensos que irán repitiéndose durante el transcurso de la semana.