¿Atraviesa Galicia una ola de calor? Así consideran los meteorólogos que existe una «vaga» por altas temperaturas

No hay una cifra única que convierta el calor en «ola de calor». En Galicia, la declaración de un episodio de este tipo depende de la intensidad, de la duración y de la zona afectada. Y una clave: tres noches consecutivas por encima de 20 grados no bastan por sí solas para activarla, aunque sí son un indicador relevante de riesgo, porque impiden la recuperación térmica durante la noche.

Precisamente, el resumen diario de los últimos datos registrados en MeteoGalicia muestra que en municipios como Marín, Vigo, Baiona o Tomiño, las temperaturas mínimas se mantuvieron por encima de los 20º en la noche del jueves al viernes, fenómeno conocido como "noche tropical".

Pero entran en juego muchos otros factores. El sistema gallego distingue entre temperaturas máximas anormalmente altas y calor persistente, cuando también las mínimas se mantienen elevadas varios días.

MeteoGalicia no aplica un umbral uniforme para toda la comunidad, sino valores de referencia adaptados a cada territorio. No significa lo mismo alcanzar 32 grados en la Mariña que en el valle del Miño, en Ourense o en zonas de montaña.

Mapa de las temperaturas mínimas registradas duarnte la última noche. / Fdv

Para determinar si hay episodio de calor, se comparan las previsiones con umbrales climatológicos locales: el percentil 92 para las máximas y el percentil 98 para las mínimas. A partir de esa superación se calcula la intensidad, que puede ser baja, media o alta. Después se incorpora la duración: dos días se consideran un episodio corto; tres o cuatro, de duración media; y cinco o más, largo. La combinación de intensidad y persistencia fija el nivel de alerta.

Por eso, hablar de «ola de calor» exige algo más que una noche tropical. En el plan gallego, una vaga de calor requiere que el episodio se prolongue al menos tres días y tenga una determinada extensión territorial. Las mínimas superiores a 20 grados pueden agravar la situación, sobre todo en ciudades, viviendas mal ventiladas o entre población vulnerable, pero el criterio oficial no es ese número aislado, sino la comparación con lo que es excepcional para cada zona.

Avisos meteorólogicos, frente a niveles sanitarios de riesgo

Además del seguimiento de MeteoGalicia, Sanidade cruza esta información con MeteoSalud, el sistema estatal que mide el riesgo para la salud a partir de umbrales de temperatura máxima asociados a mortalidad. De ahí que puedan convivir avisos meteorológicos, episodios de calor y niveles sanitarios de riesgo que no siempre coinciden, aunque todos buscan lo mismo: anticipar el impacto del calor y activar medidas preventivas.

Precisamente, la Xunta no habló exactamente de «decretar una ola de calor», sino de activar niveles de alerta (hasta rojo) por «episodio de calor». Un aviso que tiene más que ver con lo sanitario, advierten fuentes consultadas. La Xunta comunicó este 3 de julio de 2026 que amplía la alerta roja por episodio de calor a 158 concellos para el sábado, con nivel 3 en zonas del noroeste e interior de A Coruña, centro, montaña y sur de Lugo, interior de Pontevedra y montaña de Ourense.

Y, paralelamente, la agencia AEMET ha emitido un aviso especial por ola de calor que comenzaría el domingo 5 de julio de 2026 en España, con impacto señalado en el oeste gallego. Habrá que esperar porque, en Galicia concretamente, las predicciones apuntan a la entrada de brumas y nieblas por la costa.