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Vigo roza los 40 ºC y se acerca a las temperaturas de Extremadura y Andalucía en una jornada marcada por la alerta naranja por calor

En algunas zonas del litoral pontevedrés y el valle del Miño se superarán los 36-39ºC

La Xunta amplía a 138 concellos la alerta roja por calor en Galicia

Vigo podría alcanzar los 38 ºC durante la jornada de este viernes.

Vigo podría alcanzar los 38 ºC durante la jornada de este viernes. / Pablo Hernández Gamarra / FDV

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Pablo Varela

Las Rías Baixas y el valle del Miño se preparan para una jornada de calor intenso. En Vigo se notará especialmente el calor, los modelos de la Aemet y MeteoGalicia prevén una máxima de 38 y 37 °C respectivamente este viernes para una ciudad olívica que viene de una madrugada tropical en la que los termómetros no bajaron de los 20 °C.

Estas temperaturas hacen que la agencia estatal mantenga el nivel naranja por calor para la provincia de Pontevedra, el mismo en el que sitúa esta jornada a Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla, Badajoz y Cáceres. En este sentido, se superarán los 36-39 °C en la meseta sur, Extremadura, Andalucía y, puntualmente, en algunas zonas de las Rías Baixas y en el valle del Miño de Pontevedra.

En las áreas con alerta naranja, la Xunta de Galicia aplicará la suspensión de actividades al aire libre entre las 12.00 y las 18.00 horas, con la excepción de las actividades náuticas y acuáticas, aunque también se recomienda no realizarlas en las horas centrales del día. La decisión busca reducir la exposición en los momentos de mayor riesgo. Este mapa de riesgo se elabora con datos de Meteogalicia y MeteoSalud, dos sistemas que analizan variables complementarias.

Recomendaciones de la Xunta contra el calor.

Recomendaciones de la Xunta contra el calor. / Fdv

Mínimas en ascenso y pocos cambios en el resto de la comunidad

Para la jornada de hoy, se esperan cielos poco nubosos o despejados con alguna nubosidad baja en el litoral cantábrico más abundante al principio y final del día sin descartar que, en zonas altas del norte de Lugo, vaya acompañada de alguna bruma matinal y vespertina dispersa y de alguna precipitación débil y ocasional durante la tarde.

Las temperaturas mínimas marcan un aumento en la mitad sur y con cambios ligeros en el resto; se espera que Vigo y otras zonas de la provincia vuelvan a rozar o superar los 20 °C de mínima para esta noche.

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Las máximas también irán en aumento, más acusado en la mitad sur como ya comentábamos y que alcanzarán los 36 - 39 grados en el valle del Miño y en el litoral de Pontevedra. En Ourense, vientos flojos variables. En el resto de la Comunidad, vientos flojos y moderados del nordeste.

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