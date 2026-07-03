El PSdeG censura la política industrial de la Xunta «con los dieciséis planes estratégicos paralizados»

La diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha censurado este viernes la política industrial de la Xunta, que ha tachado «escaparate vacío sin sello propio de país», y ha reclamado al Gobierno gallego el archivo definitivo del proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo). Iglesias ha asegurado que los dieciséis planes industriales estratégicos (PIE) aprobados por la Xunta están «todos en stand by, parados», en fase de alegaciones, ha dicho, por lo que todos los empleos y las inversiones anunciados «a bombo y platillo» asociados a estos proyectos no existen, ha denunciado.

«Lo único que avanza es la propaganda», ha afirmado Iglesias, que ha aclarado que su partido no está en contra de las inversiones industriales; «todo lo contrario», ha señalado, si bien deben ser «sostenibles», ha dicho. Ha puesto como ejemplo el proyecto de la multinacional china SAIC para instalar una fábrica de coches eléctricos en Ferrol, una muestra de que con «colaboración institucional leal» con el Gobierno este tipo de industrias se pueden desarrollar en Galicia.

«Esperamos que Alfonso Rueda esté a la altura y que cumpla lo que prometió, porque la planta podría ir a otro Estado europeo, incluso a otra comunidad autónoma, y fue el impulso definitivo y decisivo del Gobierno el que hizo que la empresa eligiese Galicia», ha asegurado.

Iglesias ha insistido, además, en que la Xunta debería dar «el carpetazo definitivo» al proyecto de Altri en Lugo, ya que mientras no lo haga se puede retomar en cualquier momento. «Todos los noes a Altri vinieron del Gobierno, no de la Xunta», ha asegurado; además de la contestación social, ha reconocido.

La diputada ha reclamado, además, que se haga público el memorándum entre la empresa y la sociedad Impulsa, de la que era presidente el entonces conselleiro de Economía, Francisco Conde, porque los gallegos siguen sin saber qué garantías y qué compromisos se asumieron con una empresa privada.

«¿Teme la Xunta que un rechazo definitivo dé paso a una indemnización millonaria con dinero público?», ha cuestionado Iglesias.

En su intervención, ha criticado la opacidad y la falta de transparencia de la Xunta, que se «burla» de los diputados que solicitan información, ha denunciado.

En la última denegación de información a una petición de información sobre los PIE y el memorándum entre Altri y la sociedad Impulsa, la Xunta ha respondido que no puede facilitarla porque «pesa demasiado», ha asegurado Iglesias, que también ha criticado que la información sobre el proyecto Gamma impulsado por la multinacional lusa «no está disponible» en la web.