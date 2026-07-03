Noche tropical en Galicia: los termómetros superan los 27 grados en las Rías Baixas esta madrugada

La alerta roja que permanece activa este viernes en diferentes zonas de la provincia de A Coruña, de Ourense y de Pontevedra ya se ha dejado notar esta madrugada con temperaturas máximas que han superado los 27 grados en localidades de las Rías Baixas.

En concreto, según los datos de MeteoGalicia, Marín ha registrado 27,1 grados a las 02.30 horas, mientras que en Baiona han alcanzado los 26,5 grados.

También en Poio han amanecido este viernes con 27 grados y en Mondariz y en la propia ciudad de Vigo los termómetros ya marcan 26 grados para comenzar el día.

Por el contrario, las temperaturas mínimas de esta madrugada se han registrado en Calvos de Randín (7,9º); en Lalín (8,1º); y en Xinzo de Limia (8,4º).

Alerta Roja en A Coruña, Pontevedra y Ourense

Todo ello en una jornada en la que la Xunta de Galicia mantiene la alerta roja por episodio de calor en 138 ayuntamientos de la comunidad.

En concreto, estarán en alerta máxima por calor el noroeste de A Coruña, el interior de A Coruña, el interior de Pontevedra, el litoral de Pontevedra, las Rías Baixas y la montaña de Ourense.

El nivel 2, naranja, afecta a las zonas isoclimáticas del sudoeste de A Coruña y Miño de Ourense; mientras que el nivel 1, amarillo, afectará a las zonas del centro de Lugo, montaña de Lugo, sur de Lugo y Miño de Pontevedra.

La previsión es que la situación de altas temperaturas se mantenga en toda Galicia, con lo que las alertas permanecerán activas por posibles efectos adversos para la salud durante varios días.

En lo relativo a la práctica deportiva, la Xunta, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, ha determinado la suspensión de la actividad deportiva federada y del programa Xogade en el exterior entre las 12.00 y las 20.00 horas de este viernes en las zonas afectadas por la alerta roja; y entre las 12.00 y las 18.00 horas en las zonas afectadas por la alerta naranja, excepto los deportes náuticos y acuáticos federados, en este último caso, con recomendación de no realizarlos entre las 12.00 y las 17.00 horas.

Vigo rozará los 40 ºC

En Vigo se notará especialmente el calor, los modelos de la Aemet y MeteoGalicia prevén una máxima de 38 y 37 °C respectivamente este viernes para una ciudad olívica que viene de una madrugada tropical en la que los termómetros no bajaron de los 20 °C.

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Estas temperaturas hacen que la agencia estatal mantenga el nivel naranja por calor para la provincia de Pontevedra, el mismo en el que sitúa esta jornada a Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla, Badajoz y Cáceres. En este sentido, se superarán los 36-39 °C en la meseta sur, Extremadura, Andalucía y, puntualmente, en algunas zonas de las Rías Baixas y en el valle del Miño de Pontevedra.