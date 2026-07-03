Sanidad
El mapa de los concellos afectados por la ola de calor en Galicia: siete zonas «isoclimáticas»
El nivel rojo de alerta sanitaria abarca municipios de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, con especial incidencia en áreas interiores
Galicia entra en el tramo más severo del episodio de calor con un mapa teñido de rojo en 158 concellos. La Xunta amplía la alerta sanitaria máxima a veinte concellos más este sábado, que se ubican en siete zonas isoclimáticas, un salto que extiende el riesgo desde el noroeste coruñés hasta la montaña ourensana y que incorpora con fuerza a Lugo, con tres áreas completas bajo nivel 3.
La advertencia es clara: no se trata solo de calor intenso, sino de un escenario con impacto potencial sobre la salud.
El aviso oficial que decreta la Consellería de Sanidade activa el nivel 3, rojo, en los municipios de las zonas isoclimáticas del noroeste da Coruña, interior da Coruña, centro de Lugo, montaña de Lugo, sur de Lugo, interior de Pontevedra y montaña de Ourense. En conjunto, comprenden los siguientes concellos:
Interior de Pontevedra — 16 concellos
Agolada, Campo Lameiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.
Montaña de Ourense — 19 concellos
O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.
Noroeste da Coruña — 38 concellos
Abegondo, Ares, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cabana de Bergantiños, Cabanas, Cambre, Carballo, Cariño, Carral, Cedeira, Cerceda, Cerdido, Coristanco, A Coruña, Culleredo, Fene, Ferrol, Laxe, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Mañón, Miño, Moeche, Mugardos, Narón, Neda, Oleiros, Ortigueira, Oza Cesuras, Paderne, Ponteceso, Pontedeume, Sada, San Sadurniño, Valdoviño y Vilarmaior.
Interior da Coruña — 33 concellos
Ames, Aranga, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boqueixón, Brión, A Capela, Coirós, Curtis, Frades, Irixoa, Melide, Mesía, Monfero, Negreira, Ordes, Oroso, O Pino, As Pontes de García Rodríguez, Santa Comba, Santiago de Compostela, Santiso, Sobrado, As Somozas, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra y Vilasantar.
Centro de Lugo — 27 concellos
Abadín, Antas de Ulla, Begonte, Castro de Rei, Castroverde, O Corgo, Cospeito, Friol, Guitiriz, Guntín, Láncara, Lugo, Meira, Monterroso, Muras, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pol, Portomarín, Rábade, Riotorto, Sarria, Vilalba y Xermade.
Montaña de Lugo — 14 concellos
Baleira, Baralla, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Samos y Triacastela.
Sur de Lugo — 11 concellos
Bóveda, Carballedo, Chantada, Monforte de Lemos, Pantón, A Pobra do Brollón, Quiroga, Ribas de Sil, O Saviñao, Sober y Taboada.
El nuevo mapa deja la alerta roja repartida por cuatro provincias y con especial incidencia en áreas interiores, donde las máximas se combinan con noches cálidas que dificultan la recuperación térmica del organismo. La Xunta suspende en estas zonas la actividad deportiva federada al aire libre entre las 12.00 y las 20.00 horas, la franja de mayor exposición y riesgo.
Fuera del nivel rojo, la vigilancia continúa en otros territorios. El nivel naranja se mantiene en el suroeste de A Coruña, el Miño de Ourense, el litoral de Pontevedra o Rías Baixas y el Miño de Pontevedra.
El nivel amarillo afecta al oeste de A Coruña, el noroeste de Ourense y Valdeorras. Sanidade advierte de que las temperaturas seguirán siendo altas en toda Galicia y de que las alertas pueden permanecer activas durante varios días.
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