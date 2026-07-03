La Guardia Civil investiga el uso irregular de drones para aplicar productos fitosanitarios en viñedos de la Ribeira Sacra

La Guardia Civil de Lugo investiga el posible uso irregular de drones para aplicar productos fitosanitarios en viñedos de la Ribeira Sacra. Según detalla el Instituto Armado en un comunicado, las pesquisas se iniciaron ya el año pasado y, a principios de este, los agentes recibieron nueva información de interés y denuncias relacionadas con este tipo de prácticas ilícitas.

Ante estos hechos, desde la Benemérita explican que coordinaron un dispositivo conjunto entre el equipo Pegaso y el Seprona de la Comandancia de Lugo, con el apoyo del servicio de Sanidad Vegetal de la Xunta. El objetivo era comprobar la posible utilización de drones para la aplicación aérea de productos fitosanitarios, una actividad prohibida con carácter general en Galicia salvo autorizaciones excepcionales.

Durante el operativo, los agentes localizaron un dron de grandes dimensiones sobrevolando un viñedo mientras realizaba labores de fumigación a baja altura. Tras detectarlo, se desplazaron hasta la zona de aterrizaje, donde procedieron a paralizar la actividad e identificar a los responsables de la aeronave. También recogieron muestras del producto utilizado, que fueron remitidas al servicio de Sanidad Vegetal para su análisis en laboratorio.

Tras diferentes comprobaciones, constataron que la empresa responsable no disponía en ese momento de la documentación y las autorizaciones necesarias tanto en materia aeronáutica como para la aplicación de productos fitosanitarios. Los agentes detectaron, además, numerosas irregularidades administrativas relacionadas con la seguridad aérea y la normativa de sanidad vegetal, por lo que elaboraron un informe con al menos diez denuncias administrativas, a la espera de que la empresa aporte la documentación que estime oportuna.

La utilización de drones para aplicar fitosanitarios está sometida a una estricta regulación debido a los riesgos derivados de la dispersión de productos potencialmente tóxicos y peligrosos para la salud humana, la fauna, el medio ambiente y los cultivos colindantes, especialmente en zonas de producción ecológica o próximas a cauces fluviales. En este caso concreto, además, el riesgo se incrementa al tratarse de una aeronave de 90 kilogramos que operaba en una zona de intensa actividad agrícola y elevada afluencia turística.

La Guardia Civil mantiene abiertas las actuaciones y está a la espera de los resultados analíticos de las muestras intervenidas, así como de la valoración técnica y administrativa por parte de los organismos competentes.

Negociaciones con la UE para permitir este uso

Por su parte, el PPdeG insta al Gobierno central a agilizar las negociaciones con la Unión Europea (UE) para permitir la aplicación de fitosanitarios con drones. En un comunicado, los populares reivindican el uso de estos dispositivos para la realización de estos trabajos «a la vista de su importancia en la lucha contra el gusano del maíz, el cual está afectando a los cultivos de las ganaderías gallegas».

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Precisamente, la semana pasada, sindicatos agrarios pidieron a la Consellería de Medio Rural abordar esta problemática en el transcurso del Consello Agrario.

Fuente: El Correo Gallego