Galicia registra 32 muertos por ahogamiento en lo que va de año: es el segundo peor dato de España

Con la llegada del periodo estival y su consecuente calor, playas, piscinas y ríos se llenan de personas que buscan mitigar sus efectos. Como cada año, es durante estos meses cuando se incrementan las muertes por ahogamiento. Galicia suma este año ya 32 decesos por esta causa, siete de ellos en el mes de junio, según los datos difundidos este viernes por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (RFESS). Se trata de la segunda peor cifra a nivel estatal, solo por detrás de Andalucía, donde los fallecidos ascienden a 39.

La comunidad gallega registra a estas alturas del año seis muertes por ahogamiento más que en el mismo periodo del año pasado. También se eleva el número de decesos a nivel estatal, ya que, si en 2025 eran 211 en los seis primeros meses del año, en esta ocasión ascienden hasta los 217. De ellos, 92 personas murieron en el mes de junio, lo que supone el peor dato desde que la RFESS comenzó a elaborar el informe en 2015, en un mes en el que ya el año pasado se marcó el máximo histórico. «Esto confirma un inicio de temporada estival especialmente preocupante», advierte la entidad, que pone de manifiesto que, además, dieciséis de los fallecidos en junio eran menores.

La playa, el escenario más peligroso

Las playas fueron el entorno con mayor número de fallecimientos en junio, con un total de 47, lo que representa más de la mitad del total registrado durante el mes. Las piscinas contabilizaron 19 fallecimientos, seguidas de otros espacios acuáticos como costas, mar abierto, embalses, lagos, arroyos, puertos, pantanos y presas, mientras que otros 19 se produjeron en ríos. La diversidad de los escenarios en los que se producen estas muertes lleva a la RFESS a recordar que «el riesgo existe en cualquier entorno acuático».

En este sentido, es destacable que en 42 de los ahogamientos mortales registrados durante junio existía servicio de socorrismo en el lugar del incidente. Así, en 20 casos no había vigilancia activa en ese momento y en otros 30 no procedía la existencia de este servicio por las características del espacio acuático.

Noticias relacionadas

Por edades, las personas mayores de 75 años fueron el grupo más afectado, con 19 fallecimientos, seguidas de las comprendidas entre 65 y 74 años, con 16 casos. También destacan los nueve fallecimientos registrados entre jóvenes de 18 a 25 años y los ocho correspondientes a la franja de 26 a 34. Como es habitual, del total de víctimas registradas en junio, 68 eran hombres y 24 mujeres.

Fuente: El Correo Gallego