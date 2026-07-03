Galicia lidera la apuesta por aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías en la educación

El sistema educativo está inmerso en el fomento de proyectos relacionados con la innovación metodológica y el uso educativo del pensamiento computacional, la inteligencia artificial y la robótica, como explican desde el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, y Galicia es una alumna aventajada, pese al creciente recelo social hacia las pantallas que ha desembocado en la evolución hacia un modelo híbrido de programas como el del libro digital.

La radiografía más reciente del uso educativo de las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación) ubica a los colegios e institutos gallegos a la cabeza del ranking autonómico en participación en proyectos, convocatorias y experiencias relacionadas con el uso de las tecnologías educativas, un ámbito que «ha adquirido especial relevancia en los últimos años», como apuntan desde el Ministerio de Educación.

Ese diagnóstico del Gobierno central se apoya en el dato estatal: el 55% de los centros han tomado parte en experiencias para aplicar las ventajas de las TIC al aprendizaje. Pero la apuesta gallega es muy superior, ya que el porcentaje de centros implicados se dispara al 93,3%.

Entre esos programas el informe cita, por ejemplo, eTwinning, para realizar proyectos colaborativos entre docentes europeos, o la iniciativa de Experiencias Educativas Inspiradoras, cuyo fin es animar a integrar las tecnologías digitales en la práctica docente con la idea de que mejoren las destrezas digitales del alumnado.

Dotación de infraestructuras

Las infraestructuras son el paso previo para hacer realidad esa apuesta y Galicia tampoco sale mal parada del recuento. Así, según la estadística del Ejecutivo central, relativa al curso 2024-2025, casi el 98% de los centros gallegos cuentan con fibra óptica y en casi nueve de cada diez la conexión es de al menos 500 Mbps.

En la dotación de equipamiento informático el salto ha sido igualmente relevante: si en 2003 tocaba a un ordenador destinado a tareas de enseñanza y aprendizaje por casi 14 alumnos, en la actualidad la ratio se ha reducido a 1,5, con Galicia con el cuarto mejor dato.

En cuanto a la disponibilidad de dispositivos periféricos de última generación, solo Cataluña supera a Galicia, donde un 77,1% del sistema de enseñanza no universitaria dispone de impresoras 3D, un 83,2% tiene acceso a kits de robótica y casi todos cuentan con paneles y pizarras digitales interactivos y otros dispositivos de uso similar, la mayoría en las aulas habituales de clase.

Los propios docentes reconocen que las TIC constituyen una variable que está cambiando la forma en la que se aborda el proceso de enseñanza-aprendizaje. Una parte de ese proceso se manifiesta en las actividades innovadoras con medios digitales, que en los últimos años han llevado a ampliar el concepto de aula tradicional con variantes como las aulas de futuro o los espacios maker, además de talleres de diseño gráfico, radio o vídeo.

Las primeras, cuya incorporación en los centros encabeza Galicia —están disponibles en tres de cada cuatro centros— se configuran como un espacio de aprendizaje flexible, que combina seis áreas —Investiga, Explora, Interactúa, Desarrolla, Crea y Presenta— y donde el profesor actúa más como guía y moderador que como mero transmisor de conocimientos.

Galicia también lidera la implantación de los segundos, los espacios maker, que están presentes en el 42,5% de la red educativa gallega y que se conciben como áreas destinadas a fabricar objetos mediante impresión 3D, fresado numérico o corte y marcado con tecnología láser, entre otras técnicas.