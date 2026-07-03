El calor asola a 158 concellos: la alerta roja se extiende a 20 municipios gallegos más

Galicia se prepara para una subida de los termómetros de alcance casi autonómico. La Xunta ha elevado a 158 concellos la alerta roja sanitaria por altas temperaturas, 20 más que en el aviso anterior vigente este viernes, en una jornada en la que el calor extremo dejará bajo máxima vigilancia a amplias zonas de A Coruña, Lugo, Pontevedra y Ourense.

La decisión confirma que el episodio ya no afecta solo a puntos concretos del sur gallego, sino que se extiende por buena parte del territorio y obligará a limitar actividades en las horas de mayor riesgo.

La alerta roja, nivel 3, se activará este sábado en siete zonas isoclimáticas: noroeste de A Coruña, interior de A Coruña, centro de Lugo, montaña de Lugo, sur de Lugo, interior de Pontevedra y montaña de Ourense. En estas áreas, la Xunta suspende la actividad deportiva federada en el exterior entre las 12.00 y las 20.00 horas, coincidiendo con la franja central del día, cuando el impacto de las temperaturas puede ser más peligroso.

La medida afecta a zonas muy pobladas y también a áreas de interior especialmente expuestas. En A Coruña, el aviso rojo alcanza el eje del noroeste provincial, con municipios del entorno de A Coruña, Ferrol y Bergantiños, y también el interior coruñés, incluida el área de Santiago.

En Lugo, la alerta máxima se extiende por el centro de la provincia, la montaña lucense y el sur, con impacto en comarcas como la Terra Chá, Sarria, A Montaña y la Ribeira Sacra. En Pontevedra, el foco rojo se mantiene en el interior, con el Deza y las zonas altas como espacios de especial vigilancia. En Ourense, la Xunta sitúa en nivel máximo la montaña ourensana.

Abanicos contra el calor, ayer en la calle Príncipe de Vigo. / Pablo Hernández Gamarra

El segundo escalón, la alerta naranja, permanecerá activo en el suroeste de A Coruña, el Miño de Ourense, el litoral de Pontevedra o Rías Baixas y el Miño de Pontevedra. En este nivel entran áreas como O Barbanza, el entorno de Ourense y Ribadavia, Vigo, Pontevedra, O Salnés, O Morrazo y el Baixo Miño. No se suspende la actividad deportiva federada, pero la recomendación oficial es adaptar horarios, evitar las horas centrales y reforzar la prevención.

La alerta amarilla afectará al oeste de A Coruña, el noroeste de Ourense y Valdeorras, con vigilancia sobre zonas como Costa da Morte, O Carballiño y el área de O Barco. Sanidade advierte de que las temperaturas serán altas en toda Galicia y de que las alertas pueden mantenerse durante varios días.

39,5º ya registrados en Salceda de Caselas

El episodio ya dejó este viernes registros extremos. Según MeteoGalicia, la máxima del día alcanzó los 39,5 grados en Salceda de Caselas, en Pontevedra. Las Rías Baixas y el valle del Miño afrontan una situación especialmente delicada.

En Vigo, el calor se notará después de una madrugada tropical en la que los termómetros no bajaron de los 20 grados. Aemet y MeteoGalicia prevén para la ciudad olívica máximas de entre 37 y 38 grados.

La provincia de Pontevedra se mantiene en nivel naranja de Aemet por altas temperaturas, con previsiones de 36 a 39 grados en puntos de las Rías Baixas y del valle del Miño. En Ourense, los termómetros podrían moverse en el entorno de los 40 grados durante el sábado y el domingo.

La xefa del Servizo de Saúde Ambiental, Silvia Suárez Luque, recordó que las alertas de Sanidade se emiten teniendo en cuenta los datos de MeteoGalicia, pero también los de MeteoSalud, que incorporan el impacto del calor sobre la mortalidad en una serie histórica de 20 años. «Ante episodios de calor como este, la Consellería de Sanidade recomienda beber agua aunque no se tenga sed», explicó. También pidió evitar «bebidas con alcohol, cafeína o azúcar» y optar por comidas ligeras, como ensaladas o platos fríos.

Suárez Luque insistió en la necesidad de no salir ni hacer deporte en las horas de más calor, usar ropa ligera, gorra, gafas y protección solar, y mantener las viviendas frescas. Recomendó «ventilar la casa en las horas de menos calor» y, durante el día, bajar las persianas o acudir a espacios públicos con aire acondicionado, como bibliotecas o centros socioculturales.

Sanidade pide además extremar la vigilancia sobre personas mayores, niños y niñas, personas vulnerables y quienes viven solas. En los casos graves, la indicación es clara: si aparecen fiebre superior a 40 grados, convulsiones, alucinaciones o desmayo, hay que avisar inmediatamente al 061.