La Xunta coordina el primer dispositivo de ayuda humanitaria a Venezuela desde Galicia tras el terrremoto

La ayuda humanitaria comienza a llegar a Venezuela después de que este miércoles dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran el centro de un país en el que residen más de 30.000 gallegos. La Xunta de Galicia es la encargada de coordinar el primer dispositivo de ayuda, con el desplazamiento de un equipo especializado en busca y rescate y otras actuaciones de cooperación, para colaborar en las tareas de respuesta frente a una emergencia que ya suma casi un millar de muertos.

De este modo, Galicia desplazó a Venezuela un equipo ligero de búsqueda y rescate urbano. El dispositivo, que partió la mañana de este sábado desde la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) formando parte de un único equipo de medios procedentes de España, está integrado por seis bomberos integrantes de la Asociación Briegal (Búsqueda e Rescate Integral en Emerxencias de Galicia) y dos técnicos de emergencias sanitarias de la organización no gubernamental IAE (Intervención, Axuda e Emerxencias).

Este dispositivo gallego de rescatadores especializados, según traslada la Xunta en un comunicado, tiene capacidad para realizar, entre otros trabajos, labores de corte y perforación, control de atmósferas, rescate con cuerdas o búsqueda técnica y ya participó en anteriores emergencias internacionales, como los terremotos de Turquía y las inundaciones de Libia.

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Además, se activó el convenio de colaboración con Farmamundi, lo que permitirá destinar de manera inmediata los 24.000 euros previstos a actuaciones de emergencia sobre el terreno. El Ejecutivo gallego traslada, asimismo, que se agilizará la firma del convenio con Cruz Vermella para que los 50.000 euros consignados para acciones de cooperación sean destinados íntegramente a la atención de esta emergencia humanitaria.

Fuente: El Correo Gallego