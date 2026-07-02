La Xunta amplía a 138 concellos la alerta roja por calor en Galicia

Galicia afronta un salto de escala en el actual episodio de calor. La Xunta ha ampliado a 138 concellos la alerta roja por altas temperaturas, el nivel máximo de riesgo para la salud, en una jornada en la que el calor deja de ser una simple anomalía meteorológica para convertirse en un problema de salud pública de alcance comunitario. El aviso afecta ya a buena parte del territorio gallego y obliga a extremar las precauciones durante varios días, especialmente entre la población vulnerable.

El nuevo aviso rojo se activará en las zonas isoclimáticas del noroeste de A Coruña, el interior de A Coruña, el interior de Pontevedra, el litoral pontevedrés y las Rías Baixas, además de la montaña de Ourense.

En paralelo, permanecerán en nivel naranja el suroeste de A Coruña y el Miño de Ourense, mientras que varias áreas de Lugo y del Miño pontevedrés quedarán bajo alerta amarilla. La previsión oficial apunta a que las temperaturas seguirán siendo elevadas en toda la comunidad y que las alertas continuarán activas durante los próximos días.

Mapa de los 138 concellos en alerta roja por calor. / Fdv

La dimensión del aviso obliga a medidas excepcionales. La Xunta ha suspendido la actividad deportiva federada y del programa Xogade al aire libre en las zonas con alerta roja entre las 12.00 y las 20.00 horas.

Además, en las áreas con alerta naranja, la suspensión se aplicará entre las 12.00 y las 18.00 horas, con la excepción de las actividades náuticas y acuáticas, aunque también se recomienda no realizarlas en las horas centrales del día. La decisión refleja el cambio de criterio que acompaña a estos episodios: no se trata solo de registrar máximas elevadas, sino de reducir la exposición en los momentos de mayor riesgo.

Recomendaciones de la Xunta contra el calor. / Fdv

El mapa de riesgo se elabora con datos de Meteogalicia y MeteoSalud, dos sistemas que analizan variables complementarias. Meteogalicia tiene en cuenta las temperaturas máximas y mínimas y la superación de determinados umbrales, mientras que MeteoSalud incorpora el análisis de series históricas de temperatura y mortalidad. Esa combinación permite anticipar no solo dónde hará más calor, sino dónde ese calor puede tener más impacto sanitario.

El contexto refuerza la gravedad del aviso. Según el sistema MoMo, del Instituto de Salud Carlos III, las altas temperaturas dejaron en junio 88 muertes atribuibles en Galicia, una cifra equivalente a la mortalidad atribuible al frío en enero. El dato no abre esta alerta, pero sí la explica: el calor ya no puede interpretarse como una incomodidad pasajera ni como un fenómeno excepcional en una comunidad atlántica. Su impacto sanitario es medible y, en determinados grupos, puede ser letal.

Atención a mayores de 65 años y a menores de 4

Las personas mayores de 65 años, los menores de cuatro años —especialmente los bebés—, quienes padecen enfermedades cardiovasculares, diabetes, EPOC, insuficiencia renal, párkinson, alzhéimer o trastornos psiquiátricos, así como las personas que toman determinados fármacos, forman parte de los principales grupos de riesgo. También lo están quienes viven solos, residen en viviendas mal acondicionadas, trabajan al aire libre, practican deporte o pasan muchas horas expuestos al sol.

Sanidade recuerda que la exposición a temperaturas excesivas puede provocar mareos, cansancio, debilidad, calambres, síncopes, deshidratación, insolación y golpe de calor. La recomendación es beber agua sin esperar a tener sed, evitar alcohol, café y bebidas muy azucaradas, reducir la actividad física, buscar espacios frescos y ventilados, bajar persianas durante el día y ventilar por la noche. En caso de síntomas compatibles con agotamiento severo o golpe de calor, la indicación es solicitar ayuda médica urgente llamando al 061.

La alerta roja en 138 concellos marca, por tanto, un umbral sanitario y social. Galicia no solo está ante varios días de calor intenso: está ante un episodio que exige vigilancia activa, adaptación de horarios, protección de los grupos vulnerables y una idea clara de fondo. Cuando el calor alcanza estos niveles, la prevención salva vidas.