La unidad creada por el Sergas para quitar carga burocrática en Primaria liberó a los médicos de familia de 38.000 consultas

Una de las recetas del Sergas para aliviar la carga de trabajo en Atención Primaria consiste en restar carga burocrática a los médicos de familia. Para ello se creó en mayo una unidad técnica de apoyo, integrada por 20 técnicos de salud, que en solo dos meses ya asumió 38.000 consultas como renovación de recetas, elaboración de informes de salud y otros trámites administrativos.

Entre un 30 y un 40 por ciento del trabajo de un facultativo de Primaria es «burocrático», según advirtió el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que este jueves visitó la unidad situada en el Hospital Psiquiátrico de Conxo, desde donde se da cobertura a las siete áreas sanitarias. Su objetivo es «disminuir la carga de trabajo» de los médicos de familia para que se puedan dedicar «a atender mejor a los pacientes».

Aunque el equipo inicial está compuesto por 20 técnicos de salud (médicos sin especialidad), la Consellería de Sanidade explica que se ampliará hasta un total de 50 efectivos este mismo año.

De momento, en sus dos primeros meses de funcionamiento, esta unidad asumió 38.000 consultas derivadas de 106 ambulatorios y emitió además 800 informes de dependencia. Según Sanidade, el área sanitaria que recibió más apoyo fue la de Vigo. Estos técnicos de salud no pasan consulta por enfermedad, sino que se encargan de las tareas más rutinarias, como renovar la medicación de pacientes crónicos, la prescripción de fármacos no demorables, la elaboración de informes y otros trámites administrativos relacionados con la renovación de material de ortopedia o de transporte sanitario no urgente.

«La mayoría de las demandas de los facultativos de Atención Primaria son por el exceso de trabajo burocrático, que tienen que asumir que les quita tiempo para lo que tiene que hacer realmente un facultativo, que es hacer un acto clínico», apuntó el conselleiro.

Caamaño considera que esta unidad es «una herramienta útil y eficaz que responde a una necesidad tanto de profesionales como de pacientes».

Reforma de Primaria

Se trata de una medida que se enmarca en la reforma integral de Atención Primaria que está impulsando la Xunta. El objetivo es modernizar la estructura organizativa, reorganizar la asistencia y garantizar la sostenibilidad del sistema.

En ese sentido, el Servicio Galego de Saúde creó ya la Dirección Xeral de Atención Primaria e Comunitaria y también se dará más peso a las direcciones de Primaria dentro de cada área sanitaria.

Otra de las líneas de trabajo consiste en regular las agendas de los médicos. Se establecerá un límite de 30 pacientes por día en medicina de familia y 25 en pediatría, con un tiempo por consulta de 10 minutos. Además, se dará más protagonismo a otras categorías dentro de los centros de salud, como administrativos o enfermeras, para disminuir la carga de trabajo de los facultativos.

El segundo grupo de trabajo se centra en la organización de los recursos humanos. Tras aplazar hasta en dos ocasiones la reunión con los sindicatos para presentar las conclusiones relativas a esta área, la Consellería de Sanidade asegura que «se presentarán en breve».

«El objetivo es alcanzar una Primaria más resolutiva, más eficiente y más atractiva para los profesionales, capaz de responder a los nuevos retos demográficos y asistenciales», señaló Caamaño.