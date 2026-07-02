Seis gallegos entre los fallecidos a causa del doble terremoto en Venezuela

El doble seísmo que el pasado 24 de junio azotó el norte de Venezuela se ha cobrado la vida hasta el momento de 2.295 personas, mientras los equipos de rescate llegados desde diferentes partes del mundo se afanan en las tareas de búsqueda de supervivientes bajo los escombros. Según ha podido confirmar este diario, a través de la Hermandad Gallega en Caracas, entre los fallecidos hay al menos seis gallegos.

Tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores como los consulados españoles en el país caribeño contabilizan, tras la actualización realizada esta mañana, un total de 29 personas de nacionalidad española fallecidas y 195 desaparecidos. No obstante, estas autoridades no informan sobre la comunidad de origen de las víctimas.

Entre los gallegos fallecidos hasta el momento se encuentra un matrimonio, padres de un directivo de la Hermandad Gallega, residentes en La Guaira, zona cero del episodio sísmico. Tal y como relatan las fuentes consultadas, los equipos de rescate estuvieron trabajando durante cinco días con el objetivo de poder recuperar sus cuerpos y no sería hasta la mañana de ayer que lo habrían conseguido.

Por otro lado, entre las víctimas hay al menos cuatro descendientes de emigrantes gallegos. Los tres integrantes de una joven familia, muy vinculada a la Hermandad, donde su hija acudía al Colegio Castelao, además de un joven que se encontraba también en La Guaira y cuya familia reside en Galicia.

(Habrá ampliación)

Fuente: El Correo Gallego