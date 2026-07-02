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Interrumpidos los trenes entre Galicia y Sanabria por una incidencia en la catenaria

Se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre A Gudiña y Zamora y se han habilitado cambios y anulaciones sin coste para los viajeros que así lo soliciten

El mensaje que recibieron los usuarios afectados por la interrupción del servicio de trenes entre Galicia y Sanabria.

El mensaje que recibieron los usuarios afectados por la interrupción del servicio de trenes entre Galicia y Sanabria. / Cedida

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R. V.

La circulación ferroviaria permanece interrumpida entre la estación Porta de Galicia, en A Gudiña, y Puebla de Sanabria debido a una falta de tensión en la catenaria.

Según ha informado Adif, los trenes de alta velocidad con origen y destino Galicia pueden verse afectados con retrasos, en concreto, todas las relaciones entre Madrid y Galicia (Santiago de Compostela, Lugo y Vigo).

Para tratar de solucionar la incidencia lo antes posible, el administrador de la infraestructura ha asegurado que ya ha movilizado al personal necesario.

Mientras, fuentes de Renfe consultadas por Europa Press han confirmado que la avería en la infraestructura ferroviaria afecta a toda la línea Madrid-Castilla y León-Galicia.

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Asimismo, se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera entre A Gudiña y Zamora y se han habilitado cambios y anulaciones sin coste para los viajeros que así lo soliciten.

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