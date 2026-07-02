Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia

La UME alerta de que existen «ingredientes» para una campaña de incendios como la de 2025

El pasado año los fuegos forestales adquirieron proporciones extraordinarias en toda España. De hecho, en Galicia se registraron los más grandes del siglo. Y este comportamiento no parece excepcional, ya que existen «ingredientes» para que la de este verano sea «una campaña de incendios dura» y «similar a la del año pasado», tal como ha alertado este martes el coronel Pablo Samaniego, jefe del V Quinto Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con sede en León.

De esta manera ha respondido el teniente coronel a la pregunta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre las previsiones acerca de incendios forestales en la presente campaña, durante su visita a las instalaciones militares.

«Es difícil hacer un pronóstico. Las condiciones del año pasado se repetirían si se diera una sequía de entre cuatro y seis semanas, con condiciones de viento, porque el combustible está. La vegetación, después del invierno y la primavera lluviosos, puede hacer que el combustible fino sea propagador de incendios», ha afirmado.

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