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Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia
Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano
Los primeros tres fuegos sumaron más de 600 hectáreas calcinadas
Galicia finalizó la primera semana quincena de junio con los primeros incendios forestales y temperaturas máximas por encima de los 35 grados en varios puntos de la comunidad. Los fuegos de Padrón (A Coruña), Boborás (Ourense) y Xermade (Lugo) marcaron el inicio de la temporada de riesgo en los montes y bosques, calcinando más de 350, 230 y 50 hectáreas cada uno, respectivamente.
Afortunadamente todos han sido controlados sin lamentar daños personales. Puedes seguir el minuto a minuto de todos ellos y el resto de información relacionada con las altas temperaturas en esta pieza.
Jose Antepazo
Los montes de Vigo entran en alerta por las altas temperaturas: «Hay que extremar las precauciones»
Los espacios forestales afrontan ya un verano marcado por el riesgo extremo de incendios. Las altas temperaturas, la sequedad y el viento han disparado el índice de peligro, lo que ha llevado a las comunidades de montes a reforzar la vigilancia y hacer un llamamiento a la ciudadanía para colaborar en la protección de un entorno periurbano donde viven unas 75.000 personas.
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Adolfo Gago
Un incendio arrasa un pinar costero de Cambados
Comenzó sobre las 20.00 horas de esta tarde de miércoles y ha arrasado unos 5.000 metros cuadrados de superficie, la mayor parte arbolada, en la zona cambadesa de Tragove. Las llamas comenzaron en un pinar que se encuentra en las inmediaciones del mar y eso acabaría siendo decisivo para evitar que el viento extendiese las llamas, ya que la rapidez de carga del helicóptero consiguió frenar el avance del incendio.
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Marcos Romero
Sofocado el incendio en un islote en el interior de la ensenada de San Simón
El incendio forestal que afectó este miércoles a una de las islas Alvedosas, en el interior de la ensenada de San Simón, ha sido extinguido. El fuego se declaró sobre las 13.30 horas en un islote deshabitado y cubierto de maleza, aunque de importante valor ecológico al estar situado cerca de A Marisma de Redondela, un lugar de refugio de aves migratorias.
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Lucila González
Cuatro brigadas forestales, nueva barrera contra el fuego en la Mancomunidad de Ourense
Los equipos, que se incorporan al convenio del Pladiga por primera vez, recorrerán caminos y aldeas para verificar el cumplimiento de la normativa de biomasa en parcelas cercanas a núcleos poblacionales. También realizarán labores de extinción, si las llamas obligan.
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Iria D. Pombo
La campaña antiincendios en Galicia arranca con nuevos requisitos y enfada al sector forestal: «Somos los primeros interesados en que no haya fuego, el monte es nuestro medio de vida»
La Xunta obliga a reforzar la vigilancia y los medios de extinción en los trabajos de la industria maderera cuando el riesgo de incendio sea muy alto o extremo como medida preventiva, mientras las empresas denuncian que la orden se aprobó sin margen para adaptarse.
La UME alerta de que existen «ingredientes» para una campaña de incendios como la de 2025
El pasado año los fuegos forestales adquirieron proporciones extraordinarias en toda España. De hecho, en Galicia se registraron los más grandes del siglo. Y este comportamiento no parece excepcional, ya que existen «ingredientes» para que la de este verano sea «una campaña de incendios dura» y «similar a la del año pasado», tal como ha alertado este martes el coronel Pablo Samaniego, jefe del V Quinto Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con sede en León.
De esta manera ha respondido el teniente coronel a la pregunta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre las previsiones acerca de incendios forestales en la presente campaña, durante su visita a las instalaciones militares.
«Es difícil hacer un pronóstico. Las condiciones del año pasado se repetirían si se diera una sequía de entre cuatro y seis semanas, con condiciones de viento, porque el combustible está. La vegetación, después del invierno y la primavera lluviosos, puede hacer que el combustible fino sea propagador de incendios», ha afirmado.
Cristina González
Susto por un fuego en una finca por la noche en Moaña
La Policía Local de Moaña tuvo que desplazarse a medianoche del lunes a la zona de A Lameira, entre Portal do Almacén y A Pandiña por un fuego en una finca que al final se confirmó que había sido provocado por el escape de una quema.
En un primer momento se avisó a los bomberos debido a la proximidad a las casas, aunque cuando la patrulla llegó, el vecino ya lo había controlado con sus propios medios y todo quedó en un susto, aunque la actuación fue muy imprudente por parte del propietario de la finca.
Este pequeño fuego se declaró al final de una jornada que había amanecido con el primer incendio forestal de la comarca en verano, registrado en la zona de Red Natura en Cabo Udra, en Bueu, en donde ardieron 3.500 metros de monte raso.
Valentina Raffio
Previsión meteorológica
España se adentra en una semana marcada por el calor y cruza los dedos ante un posible aumento de las temperaturas el viernes
Junio acabará envuelto en calor y julio, siguiendo la misma línea, también arrancará con un ambiente más cálido de lo normal. Según afirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), España se adentra en una semana calurosa y cruza los dedos de cara a un posible aumento de las temperaturas que podría llegar a partir del viernes.
Los modelos apuntan a que entre este lunes y el jueves predominará un tiempo estable, con algunas tormentas puntuales en el norte y el este peninsular, mientras que de cara al fin de semana los termómetros podría producirse un nuevo episodio de calor muy intenso.
En total, en los próximos días son al menos cinco las comunidades en aviso por altas temperaturas. En Cataluña, Meteocat ha activado varios avisos por calor nocturno en el litoral ante mínimas casi infernales que en algunos puntos podrían estar muy por encima de los 25 grados.
Puedes leer la información completa en este enlace.
Nerea Couceiro
Ola de calor
Temperaturas de hasta 36 grados obligan a plantear cambios en la Rapa das Bestas de Sabucedo
La previsión de temperaturas elevadas para el próximo fin de semana ha llevado al Concello de A Estrada a estudiar cambios en los horarios de los tres curros de la tradicional Rapa das Bestas de Sabucedo. La decisión definitiva no se adoptará hasta el jueves, cuando se disponga de previsiones meteorológicas más fiables, aunque la organización ya ha pedido a los asistentes que permanezcan atentos a las posibles modificaciones del programa.
Se baraja retrasar el curro del sábado a las 20.00 horas y adelantar los del domingo y lunes a las 11.00 para evitar las horas centrales del día.
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Sobresalto en Bueu por un incendio en Cabo Udra, espacio natural protegido
Sobresalto a primera hora de este lunes en Bueu por un incendio forestal en Cabo Udra, en las inmediaciones del Aula de la Naturaleza. Un comunero de Beluso que se encontraba paseando por la zona dio la alerta poco antes de las 9 horas.
Medios del servicio de extinción de la Xunta trabajan en apagar las llamas, que han afectado a una superficie de cerca de una hectárea que pertenece al monte comunal.
El trabajo de las brigadas, que contaron con tres motobombas y las descargas de dos avionetas, permitió controlar las llamas, que redujeron el matorral a cenizas.
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