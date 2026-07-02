La FP innovadora en Galicia, «equipada» con un millón de euros, 45 proyectos y un centro propio de referencia

La Formación Profesional ya no es solo la cantera de técnicos que esperan las empresas. En Galicia, cada vez más, es también un banco de pruebas donde se ensayan soluciones, se prototipan respuestas y se conectan aulas con problemas reales del tejido productivo. Esa es la lectura gallega de un informe de CaixaBank Dualiza y Cotec que coloca a la FP ante una paradoja: lleva décadas innovando, sobre todo para pymes, pero sigue ocupando un lugar menor en las estrategias de I+D+i y en sus órganos de decisión.

El estudio, que acaba de presentarse tiene datos abultados: parte de una encuesta a 258 centros, más de 50 publicaciones científicas, 29 entrevistas, cuatro grupos de discusión y 24 experiencias de innovación. En ese universo, Galicia aporta el 3,9% de la muestra, así que la relevancia autonómica no permite levantar un ranking numérico, pero sí evaluar el análisis.

El diagnóstico general ayuda a entender el momento. El 23,6% de los centros participantes ha impulsado más de diez proyectos de innovación en tres años y solo el 10,9% no ha desarrollado ninguno. La financiación llega sobre todo por convocatorias autonómicas, citadas por el 67,1% de los centros, por delante de Erasmus+ —63,2%— y de las ayudas estatales —55%—. Hay músculo, por tanto. Pero también freno: el 80,2% de los centros incluye la innovación como prioridad y el 64% cuenta con responsable o equipo específico, aunque apenas el 26,1% afirma que el profesorado dispone siempre o casi siempre de tiempo para innovar.

Ejemplo gallego junto al modelo vasco

Ahí aparece el contraste gallego. Galicia figura entre los territorios con una arquitectura más madura: la Estratexia FP Galicia 2030 incorpora un eje propio de «Innovación e Dixitalización» y el informe la sitúa, junto al País Vasco, como ejemplo de modelo sistémico, con estrategia a medio y largo plazo, estructuras propias y conexión con la especialización inteligente y las empresas locales.

La pieza central de ese engranaje es el Centro Gallego de la Innovación de la FP Eduardo Barreiros, concebido para desplegar el Plan Innova FP Galicia. Su radio de acción va de las tecnologías industriales avanzadas a la ciberseguridad industrial, la biotecnología, los sectores emergentes y el emprendimiento industrial con empresas. Galicia, además, aparece dentro del grupo reducido de comunidades con centros especializados de innovación aplicada con más de tres años de trayectoria.

Los programas completan el mapa que destaca el informe: una convocatoria de premios dotada con un millón de euros y 45 proyectos; Conecta FP, para encuentros sectoriales y formación a medida; los Espazos de tecnoloxía aplicada, que reproducen entornos productivos reales con tecnología inmersiva; Innovatech FP, orientado a retos de sectores estratégicos y prototipado; y Eduemprende, con 17 programas, concurso de ideas y red de viveros.

Pero la innovación se entiende mejor cuando baja al taller. XenIAGal FP, impulsado por la Axencia Galega de Innovación, usa compra pública innovadora para introducir inteligencia artificial, big data y realidad inmersiva en un sistema más flexible, conectado con el tejido productivo. Aula 4.0, en el CIFP Politécnico de Lugo, lleva robótica colaborativa, realidad aumentada y virtual, gemelos digitales, fabricación aditiva, ciberseguridad industrial e IoT al aprendizaje técnico. Y NETCLEAN, del CIFP Valentín Paz Andrade con Viaqua, convierte un problema muy gallego —la limpieza eficiente de fosas sépticas en el rural— en prototipo, modelo de utilidad y reconocimiento en IPfest 2025.

O dicho de otro modo, el estudio apunta que Galicia ha tejido una red que ya combina política pública, centros, empresas y territorio. Es decir, la FP gallega ya innova. El reto, según plantean los expertos, es que el sistema de I+D+i la trate como lo que empieza a ser: una infraestructura productiva del país.