Familia monoparental en Galicia: cómo pedir el certificado para acceder a ayudas y descuentos

Un total de 8.800 familias monoparentales están inscritas en el registro de la Xunta que les da acceso preferente a servicios y descuentos, entre ellos bonificaciones tributarias en la compra de una vivienda. Pero son solo el 8 por ciento de los 112.000 hogares gallegos en los que convive un único progenitor junto a sus hijos. ¿Por qué no hay más apuntados? La tramitación del certificado es sencilla. De hecho, la Consellería de Política Social habilitó el pasado 15 de enero un procedimiento específico en la sede electrónica del Gobierno gallego para realizar este trámite.

Se puede, por lo tanto, obtener el certificado de familia monoparental por vía telemática. Pero también se puede presentar en el registro oficial de la Xunta o de un concello, e incluso enviarse por correo postal después de descargarse el formulario de internet.

¿Qué requisitos se exigen?

En Galicia se considera familia monoparental al núcleo formado por un único progenitor que convive con su hijo o hijos. Uno de los requisitos que se exige es que no podrá convivir con otra persona con la que se mantenga una relación personal análoga a la conyugal. Están incluidas las familias que se encuentren en los siguientes supuestos: personas que afrontan la maternidad o la paternidad en solitario, viudos con sus descendientes o parejas divorciadas o separadas en las que uno de los padres se queda a cargo de los niños sin que haya custodia compartida.

Además, tendrán la misma consideración que un hijo, los menores tutelados o en acogimiento por parte de un único progenitor.

Documentación

Para inscribirse en el registro y obtener el certificado de familia monoparental será necesario presentar una copia del libro de familia en el que figuren todas las personas integrantes de la unidad familiar. Como alternativa se podrá aportar la certificación del nacimiento del Registro Civil de cada uno de los hijos que formen parte de la familia.

Cuando la solicitud se formule durante el embarazo, deberá incorporarse un informe médico firmado por un profesional colegiado en Galicia.

Si en la unidad familiar hay hijos o hijas mayores de 21 años y hasta los 25, será necesario justificar que están estudiando en el momento de presentar la solicitud.

También deberá aportarse, cuando corresponda y si se trata de la primera solicitud, una copia del certificado de defunción del otro progenitor o progenitora.

Cuando proceda deberá adjuntarse copia de la sentencia de nulidad, separación o divorcio, o de la resolución judicial que establezca medidas paterno-filiales en el caso de hijos comunes en uniones de hecho. También podrá aportarse el convenio regulador o cualquier otro documento válido en derecho que permita acreditar esas medidas.

Por último, si la familia monoparental incluye menores bajo tutela, adopción o acogimiento familiar, será necesario presentar copia de la resolución judicial o administrativa correspondiente cuando esos procedimientos se hayan formalizado fuera de Galicia.

Duración del certificado

Los certificados solicitados o renovados desde el 15 de enero de 2026 estarán vigentes hasta que el hijo menor cumpla 26 años en el caso de familias que afrontan la maternidad o la paternidad en solitario o bien sean viudos.

En los casos de padres o madres separados o divorciados que se quedan a cargo de los niños sin que haya custodia compartida, el documento que permite acceder a descuentos tendrá una vigencia de cinco años desde que se solicita.

En todo caso, la renovación es sencilla. Se podrá hacer también a través de la sede electrónica de la Xunta y podrá solicitarse como máximo tres meses antes de la caducidad del certificado.

La Xunta tendrá tres meses de margen para resolver la solicitud presentada por las familias.