La Xunta de Galicia formará en IA a los docentes gallegos, especialmente a los 'novatos' y a los equipos directivos

El curso escolar arranca en septiembre para el alumnado, pero también para el profesorado que tiene que ponerse al día con las novedades metodológicas y pedagógicas que mejoran la calidad de la enseñanza. Para 2026-2027, los planes de la Xunta en ese sentido son reforzar la formación docente en el campo digital y en las competencias básicas, matemáticas y lectura, a través de casi 6.400 propuestas que suponen 132.000 plazas y 134.000 horas. La meta es formarlos para que eso redunde «también en una mejor formación del alumnado».

Así lo argumentó este miércoles el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, quien destacó que la programación enfatiza las destrezas digitales, «que también resultan imprescindibles para el actual contexto tecnológico» y que los futuros profesores de secundaria echan de menos en el máster específico que cursan, como advirtieron después de que la Xunta anunciase que esa formación podría exigírsele a los docentes de cara al acceso a la profesión mediante procesos selectivos.

Lei de educación dixital

De hecho, la futura Lei de educación dixital, tal y como está redactada ahora mismo, contempla que la Consellería de Educación programará cada curso una oferta suficiente y ajustada de actividades formativas en este ámbito. Se establece que la participación en estas acciones se «fomente» y se «facilite», dada su «importancia» para el «avance de la calidad» en el sistema educativo. De hecho, incluso se prevé que ciertas formaciones puedan ser «obligatorias» si resultan «estratégicas» para la operatividad del sistema educativo.

De cara al plan de formación para el curso que viene, se va a tener en cuenta uso de la IA enfocado a los distintos colectivos. En particular, la Xunta avanza que «se actualizan los itinerarios formativos para nuevos docentes y equipos directivos a través de líneas como la mentorización y la concienciación del papel de la IA en sus funciones y responsabilidades».

Con todo, la Xunta no descuida a los clásicos: las competencias de lectura y de matemáticas. La intención en ambos ámbitos es profundizar en ellos desde un enfoque práctico y basado en la resolución de problemas próximos a la realidad del alumnado, así como en una lectura comprensiva. La UE propone para 2030 bajar de un 15% de estudiantes en los niveles más bajos en matemáticas y en la comunidad llegan al 21 por ciento con datos de PISA de 2022.

Asimismo, se proseguirá con el proceso de acreditación de la competencia digital docente. En el curso que acaba de finalizar, en el que se formó al 89% del profesorado, casi 33.600 personas, a la Xunta le constan 37.132 docentes que acreditaron su competencia digital, casi tres mil más en un año. En torno al 84% de ellos han logrado demostrar conocimientos de niveles intermedios o altos, en un esquema similar al de las lenguas, del B1 al C2.