El rural gallego envejece en una tierra ya de mayores: su población supera los 55 años de edad media, 7 por encima de las cifras autonómicas

El envejecimiento demográfico avanza en Galicia con una intensidad desigual según el territorio. Es más potente en las provincias de Ourense y Lugo que en las atlánticas. Pero hay otra disparidad también muy evidente, que es la que se da entre las zonas urbanas y las rurales. El proceso alcanza su expresión más acusada en las zonas poco pobladas, donde la población de 65 o más años supera ya el tercio de los habitantes. En esos territorios la edad mediana rebasa ya los 55 años. Esta observación es uno de los principales resultados del capítulo O proceso de envellecemento demográfico na Galicia do século XXI. Indicadores alternativos de medición e enfoque territorial del Observatorio Galego de Dinamización Demográfica.

Las zonas densamente pobladas concentran el 35,8% de la población de Galicia en apenas el 3,3% de la superficie, mientras que las zonas poco pobladas de baja densidad reúnen al 65% restante de los habitantes. Esa amplia extensión con menor densidad aparece como el espacio donde el envejecimiento se presenta con mayor profundidad.

En el conjunto de Galicia, la población menor de 20 años continúa con su progresivo declive, situando ahora en el entorno del 15,5%, mientas que el sector que supera los 65 años ronda el 26% en una escalada lenta, pero continua, mientras que las personas de entre 20 y 64, consideradas habitualmente como la población en edad demográficamente activa, se ha reducido al 58%. La edad media de los gallegos va en consonancia con esta evolución y refleja, obviamente, ese cambio: en poco más de dos décadas ha subido de 42,9 a 48,2 años, quedando, eso sí, 7 años por debajo de la media de los residentes en el rural.

Sin embargo, la media gallega oculta situaciones muy distintas. En las zonas poco pobladas de baja densidad, la proporción de menores de 20 años se sitúa ya por debajo del 11% y, al mismo tiempo, la población mayor de 65 años supera el tercio del total de habitantes. El informe subraya que estas áreas parten ya de una situación de envejecimiento consolidado y que, durante las dos primeras décadas del siglo XXI, ese proceso no ha hecho sino profundizarse.

La brecha territorial se aprecia igualmente en el índice de envejecimiento. En el conjunto de Galicia, el número de personas de 65 o más años por cada 100 menores de 20 pasó de 119,7 en 2002 a 169,3 en 2023. Pero en las zonas poco pobladas de baja densidad el indicador alcanza valores mucho más elevados. El estudio señala que ya partía de más de 244 mayores de 65 por cada 100 personas jóvenes al inicio del periodo y que en 2023 se situaba en 348. La distancia con respecto al conjunto de Galicia confirma que el envejecimiento rural no es solo más intenso, sino también más antiguo.

El sobreenvejecimiento, es decir, el peso de las personas de 85 y más años dentro de la población mayor, también crece. Se acerca y al 20%. En las zonas más rurales, los valores se sitúan por encima de la media. El informe apunta que el indicador alcanzó el 25%. Esto implica que no solo aumenta la población mayor, sino que dentro de ese grupo gana peso la población de edades más avanzadas, con las consecuencias que ello puede tener para la planificación de servicios sociales, sanitarios, cuidados de larga duración y movilidad.