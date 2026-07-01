Condenado a nueve años y medio de cárcel el exdiputado autonómico Xabier Ron por violar a una menor alumna suya

Xosé Xabier Ron Fernández, exdiputado de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y antiguo candidato a la alcaldía de Santiago de Compostela por Izquierda Unida, ha sido condenado a nueve años y medio de cárcel por violar a una alumna suya cuando ella tenía 12 años, someterla a prácticas sádicas, hacer que le llamase «amo» y transmitirle una enfermedad infecciosa.

La sentencia del 5 de junio a la que ha tenido acceso la agencia EFE ha sido emitida tras una conformidad entre Fiscalía, las acusaciones particular y popular y la defensa después de que el procesado, antiguo profesor de francés en el IES de Ames, aceptase los hechos y la pena que por estos se le ha impuesto.

Xabier Ron fue detenido en enero de 2025 en una operación que incluyó varios registros, también en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Breamo de Pontedeume, donde el político y docente desempeñaba su labor desde septiembre de 2024. El arresto se produjo a raíz de una denuncia por agresión sexual a la menor de edad interpuesta por la madre de la niña.

Nacido en Lyon el 16 de febrero de 1969, Xabier Ron es hijo de emigrantes gallegos que regresaron a Galicia, donde se formó como licenciado en Filología Románica por la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Hasta 2016, trabajó como profesor de lengua francesa en el IES de Ames, trasladándose posteriormente al IES Breamo de Pontedeume.

Ron es un histórico militante del Partido Comunista de Galicia. Miembro del Foro Galego de Inmigración desde su creación, formó parte de la ejecutiva de Izquierda Unida, pero, según precisó el partido tras su detención, en la actualidad ya no es parte de ningún órgano de dirección «polo menos desde hai oito anos. Ademais, nos últimos anos non tivo contacto con Esquerda Unida».

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Su trayectoria política incluye la candidatura a la alcaldía de Santiago de Compostela en 2007 y 2011 por Izquierda Unida, así como cabeza de lista por la provincia de A Coruña en las elecciones generales de 2008. En el año 2012 fue elegido diputado en el Parlamento de Galicia a través de la coalición Alternativa Galega de Esquerda (AGE), que encabezaban Xosé Manuel Beiras y Yolanda Díaz. Ron, a quien el salto al Parlamento brindaría una proyección pública que no conoció en los largos años de activismo, se convertiría en una figura próxima a Díaz, ya que ambos compartían, además de siglas en el Partido Comunista de Galicia y EU, la ría de Ferrol como cuna familiar.

Fuente: El Correo Gallego