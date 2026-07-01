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Incendios en Galicia, en directo | Evolución de los incendios forestales, olas de calor y fenómenos metereológicos en Galicia
Sigue minuto a minuto la información sobre los incendios y las temperaturas en Galicia este verano
Los primeros tres fuegos sumaron más de 600 hectáreas calcinadas
Galicia finalizó la primera semana quincena de junio con los primeros incendios forestales y temperaturas máximas por encima de los 35 grados en varios puntos de la comunidad. Los fuegos de Padrón (A Coruña), Boborás (Ourense) y Xermade (Lugo) marcaron el inicio de la temporada de riesgo en los montes y bosques, calcinando más de 350, 230 y 50 hectáreas cada uno, respectivamente.
Afortunadamente todos han sido controlados sin lamentar daños personales. Puedes seguir el minuto a minuto de todos ellos y el resto de información relacionada con las altas temperaturas en esta pieza.
La UME alerta de que existen «ingredientes» para una campaña de incendios como la de 2025
El pasado año los fuegos forestales adquirieron proporciones extraordinarias en toda España. De hecho, en Galicia se registraron los más grandes del siglo. Y este comportamiento no parece excepcional, ya que existen «ingredientes» para que la de este verano sea «una campaña de incendios dura» y «similar a la del año pasado», tal como ha alertado este martes el coronel Pablo Samaniego, jefe del V Quinto Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) con sede en León.
De esta manera ha respondido el teniente coronel a la pregunta de la ministra de Defensa, Margarita Robles, sobre las previsiones acerca de incendios forestales en la presente campaña, durante su visita a las instalaciones militares.
«Es difícil hacer un pronóstico. Las condiciones del año pasado se repetirían si se diera una sequía de entre cuatro y seis semanas, con condiciones de viento, porque el combustible está. La vegetación, después del invierno y la primavera lluviosos, puede hacer que el combustible fino sea propagador de incendios», ha afirmado.
Cristina González
Susto por un fuego en una finca por la noche en Moaña
La Policía Local de Moaña tuvo que desplazarse a medianoche del lunes a la zona de A Lameira, entre Portal do Almacén y A Pandiña por un fuego en una finca que al final se confirmó que había sido provocado por el escape de una quema.
En un primer momento se avisó a los bomberos debido a la proximidad a las casas, aunque cuando la patrulla llegó, el vecino ya lo había controlado con sus propios medios y todo quedó en un susto, aunque la actuación fue muy imprudente por parte del propietario de la finca.
Este pequeño fuego se declaró al final de una jornada que había amanecido con el primer incendio forestal de la comarca en verano, registrado en la zona de Red Natura en Cabo Udra, en Bueu, en donde ardieron 3.500 metros de monte raso.
Valentina Raffio
Previsión meteorológica
España se adentra en una semana marcada por el calor y cruza los dedos ante un posible aumento de las temperaturas el viernes
Junio acabará envuelto en calor y julio, siguiendo la misma línea, también arrancará con un ambiente más cálido de lo normal. Según afirma la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), España se adentra en una semana calurosa y cruza los dedos de cara a un posible aumento de las temperaturas que podría llegar a partir del viernes.
Los modelos apuntan a que entre este lunes y el jueves predominará un tiempo estable, con algunas tormentas puntuales en el norte y el este peninsular, mientras que de cara al fin de semana los termómetros podría producirse un nuevo episodio de calor muy intenso.
En total, en los próximos días son al menos cinco las comunidades en aviso por altas temperaturas. En Cataluña, Meteocat ha activado varios avisos por calor nocturno en el litoral ante mínimas casi infernales que en algunos puntos podrían estar muy por encima de los 25 grados.
Puedes leer la información completa en este enlace.
Nerea Couceiro
Ola de calor
Temperaturas de hasta 36 grados obligan a plantear cambios en la Rapa das Bestas de Sabucedo
La previsión de temperaturas elevadas para el próximo fin de semana ha llevado al Concello de A Estrada a estudiar cambios en los horarios de los tres curros de la tradicional Rapa das Bestas de Sabucedo. La decisión definitiva no se adoptará hasta el jueves, cuando se disponga de previsiones meteorológicas más fiables, aunque la organización ya ha pedido a los asistentes que permanezcan atentos a las posibles modificaciones del programa.
Se baraja retrasar el curro del sábado a las 20.00 horas y adelantar los del domingo y lunes a las 11.00 para evitar las horas centrales del día.
Puedes leer la información completa en este enlace.
Sobresalto en Bueu por un incendio en Cabo Udra, espacio natural protegido
Sobresalto a primera hora de este lunes en Bueu por un incendio forestal en Cabo Udra, en las inmediaciones del Aula de la Naturaleza. Un comunero de Beluso que se encontraba paseando por la zona dio la alerta poco antes de las 9 horas.
Medios del servicio de extinción de la Xunta trabajan en apagar las llamas, que han afectado a una superficie de cerca de una hectárea que pertenece al monte comunal.
El trabajo de las brigadas, que contaron con tres motobombas y las descargas de dos avionetas, permitió controlar las llamas, que redujeron el matorral a cenizas.
Elena Ocampo
El PSdeG reclama a la Xunta un modelo contra incendios «público, estable y profesional» durante todo el año
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha exigido este lunes a la Xunta «más planificación» y «más cobertura» en los servicios de prevención y extinción de incendios forestales, al considerar que Galicia no puede seguir abordando el fuego como «un problema estacional» cuando, según ha advertido, se trata de «un problema anual».
En su comparecencia, el líder del PSdeG criticó que la comunidad entre en la campaña de alto riesgo con 181 bomberos de refuerzo contratados por Seaga mediante contratos de 90 días y, según denunció, con retribuciones inferiores a las del personal fijo del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales de la Xunta.
La Xunta regula el uso de maquinaria en el período de alto riesgo de incendio: habrá medidas adicionales entre las 12:00 y las 18:00 horas del día
La Consellería do Medio Rural ha publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) una orden para regular el uso de maquinaria durante el período de alto riesgo de incendio. La norma obliga a contar con una serie de medidas de prevención para realizar trabajos en las horas centrales del día, concretamente entre las 12:00 y las 18:00 horas. Estas exigencias se aplicarán entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, siempre que el índice de riesgo diario de incendio sea muy alto o extremo.
De este modo, la nueva normativa permite realizar actividades preventivas, silvícolas o agrícolas con maquinaria en terrenos forestales y en sus zonas de influencia durante esos días, pero cumpliendo una serie de indicaciones específicas entre las 12:00 y las 18:00 horas. En esa franja horaria, será obligatorio contar con una persona que ejerza de observadora y pueda dar aviso a los servicios de emergencia si detecta un posible conato de incendio.
Paula Pérez
Un millar de bomberos del servicio de extinción de la Xunta cobrarán a partir de este verano un plus por trabajar domingos y festivos
Después de la ola de incendios que el pasado agosto arrasó más de 100.000 hectáreas, Galicia se prepara para afrontar otro verano complejo si se mantienen las condiciones climatológicas extremas de las últimas semanas. Y, tras el sobreesfuerzo realizado por los brigadistas en 2025, la Consellería de Medio Rural negocia ahora mejoras en las condiciones laborales del personal del dispositivo de extinción de incendios. Entre ellas, está el abono de una compensación a un millar de trabajadores fijos discontinuos por trabajar domingos y festivos. La propuesta remitida por la Xunta a los sindicatos contempla un pago que oscila entre los 140 euros por cada dos jornadas en el caso de bomberos y emisoristas-vigilantes y los 220 euros para los ingenieros superiores de montes.
Este plus se aplicará de forma progresiva. Se empezará este año, con efectos desde el 1 de julio, cobrando el 50 por ciento del importe, en 2027 se abonará el 75 por ciento y en 2028 se completará la paga con el 100 por ciento.
Edgar Melchor
Extinguido el incendio de Gondomar tras calcinar más de 2,6 hectáreas de arbolado
Un incendio forestal iniciado en la medianoche de este miércoles en Gondomar calcinó finalmente una superficie de 2,17 hectáreas de arbolado. El fuego fue finalmente extinguido pasadas las 22.00 horas de la misma jornada.
Extinguido el incendio que afectó a casi 53 hectáreas del Parque Natural de As Fragas do Eume
La Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia ha dado por extinguido el incendio forestal registrado en el municipio coruñés de A Capela y que afectó al Parque Natural Fragas do Eume.
Según la información de Medio Rural, el incendio comenzó a las 05:27 horas del martes y afectó finalmente una superficie de 52,85 hectáreas, de las cuales 39,85 corresponden a monte raso y las 13 restantes a arbolado. Se ha dado por extinguido pasadas las 10:30 horas de este jueves.
Para su extinción se movilizaron, de manera acumulada, tres técnicos, 24 agentes, 37 brigadas, 28 motobombas, dos palas, una unidad técnica de apoyo, cinco aviones y cinco helicópteros.
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