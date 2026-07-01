La CIUG admite que dará instrucciones de corrección para no perjudicar al alumnado en el ejercicio criticado de Historia de la PAU extraordinaria

Fuentes de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) aclaran que la corrección del polémico ejercicio de Historia de España de la PAU extraordinaria que se celebró este lunes se hará de forma flexible y que el alumnado no tendrá que señalar todas las imprecisiones presentes en el enunciado, sino únicamente dos características erróneas que demuestren su conocimiento del tema.

La aclaración llega después de las quejas trasladadas por al menos departamentos de Historia de seis institutos gallegos, que cuestionaron el planteamiento de una de las preguntas del examen, centrada en el reformismo borbónico en Galicia y, en concreto, en cuestiones vinculadas al Arsenal de Ferrol y a la Matrícula del Mar.

Las quejas se centran en la pregunta 1, que era de carácter obligatorio y que, según las directrices previas, no debería contener más de dos errores para ser localizados y corregidos por el alumnado. Sin embargo, los profesores aseguran haber contabilizado «cuatro errores claros», o hasta seis, lo cual podría haber confundido a los examinados a la hora de elaborar el examen.

Según la respuesta que les dio la CIUG a los docentes, la composición del ejercicio buscaba precisamente que el alumnado identificase errores relacionados con «las motivaciones que llevaron adelante la formación del Arsenal de Ferrol» y con «las causas por las que no funcionó correctamente la implantación de la Matrícula del Mar». Admiten no obstante que el texto contenía más de dos imprecisiones, pero defiende que todas ellas respondían «a un mismo sentido» y estaban orientadas a facilitar distintos enfoques de respuesta.

Trasladarán esta instrucción a los correctores

«Comprendo o malestar e sinto fondamente as molestias ocasionadas», señala la CIUG en su respuesta, que insiste en que el objetivo no era generar confusión ni penalizar al alumnado, sino permitir que pudiese demostrar sus competencias sobre el tema. En esa línea, la comisión precisa que lo que se valorará en la calificación será que los estudiantes señalen dos características erróneas adecuadas, sin exigir que recojan la totalidad de las imprecisiones.

La organización trasladará instrucciones específicas al grupo de correctores para que se respete ese criterio. En la práctica, las respuestas que identifiquen dos errores vinculados al Arsenal de Ferrol y a la Matrícula del Mar serán consideradas válidas, siempre que permitan apreciar que el alumno conoce el contenido histórico evaluado.

La CIUG subraya además que su intención es evitar cualquier perjuicio en las calificaciones. «Non queremos prexudicar ao alumnado, senón todo o contrario, darlle as maiores facilidades posibles para que poidan amosar a súa competencialidade en cada proba», sostienen las fuentes de la comisión que lo aclararon a los docentes y que aseguran que ese principio será respetado en la corrección del examen.

La controversia se enmarca en dos convocatorias de la PAU de Historia de España marcadas por las críticas a distintos ejercicios y por las reclamaciones de docentes y estudiantes para que la organización adopte medidas que garanticen la igualdad de condiciones en la evaluación.