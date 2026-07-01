La brecha STEM empieza antes de la universidad: solo el 5% de las alumnas gallegas alcanza el alto rendimiento en ciencias

Galicia figura entre las comunidades con mayor porcentaje de alumnado que alcanza los niveles más altos de competencia científica en PISA 2022. Sin embargo, ese buen resultado esconde una desigualdad persistente: la excelencia científica sigue teniendo un marcado sesgo masculino.

Mientras el 8,1% de los alumnos gallegos logra situarse en los niveles 5 y 6 de la evaluación internacional de la OCDE, entre las chicas el porcentaje desciende al 5,1%, una diferencia de tres puntos que sitúa a la comunidad entre las mayores brechas de género del país, solo por detrás de Extremadura y junto a Cantabria y Asturias.

Según el estudio de la Fundación Ramón Areces y el Ivie, Galicia consigue situar a un porcentaje relativamente elevado de estudiantes entre los mejores en ciencias, pero ese éxito no se reparte por igual entre chicos y chicas. De hecho, la distancia entre ambos sexos supera la media española.

En el conjunto del país, el 5,9% de los chicos alcanza el alto rendimiento en ciencias frente al 3,9% de las chicas, una diferencia de dos puntos. En Galicia, ambos porcentajes son superiores a la media nacional, pero también lo es la brecha de género.

El patrón se repite en matemáticas. Según el informe, alrededor del 7,6% de los alumnos gallegos alcanza los niveles altos frente al 4,3% de las alumnas, lo que supone una ventaja masculina cercana a los 3,3 puntos. En cambio, la situación se invierte en comprensión lectora: aproximadamente el 6,5% de las chicas gallegas se sitúa entre el alumnado aventajado, frente al 4,4% de los chicos.

Los autores destacan que Galicia reproduce el patrón que se observa tanto en España como en la mayoría de los países de la OCDE: los chicos predominan entre el alumnado de alto rendimiento en matemáticas y ciencias, mientras que las chicas lo hacen en lectura.

El informe advierte de que estas diferencias aparecen mucho antes de la elección de estudios universitarios o profesionales. La menor presencia femenina entre el alumnado con mejores resultados en ciencias puede acabar alimentando, años después, la escasa representación de mujeres en titulaciones y profesiones STEM, un fenómeno que suele analizarse desde la universidad o el mercado laboral, pero que empieza a gestarse ya en la educación obligatoria.

El reto, concluyen los firmantes, no consiste solo en aumentar el número de jóvenes que destacan, sino en evitar que el acceso a esa excelencia continúe condicionado por factores como el origen social o, en el caso de las disciplinas científicas, por el género.