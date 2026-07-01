El BNG irá «a por todas» en las municipales para crecer y «ganar la hegemonía» en Galicia

El BNG irá «a por todas» en las elecciones municipales de 2027 para ganar «la hegemonía política y social» de Galicia. La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, ha erigido a las alcaldías del BNG en referente de «buen gobierno» y se mostró convencida de que será la fuerza que más crezca en los próximos comicios locales, con el reto de aumentar los gobiernos locales y su representación en todo el país.

En su intervención en el primero de los encuentros municipales que el BNG ha programado hasta final de año con el horizonte de las elecciones del 23 de mayo, la líder nacionalista advirtió que el objetivo del partido es «conseguir más concellos gobernados por el BNG y aumentar la representación municipal a lo largo y ancho del país».

Ante casi una treintena de alcaldes y alcaldesas nacionalistas —como los de Pontevedra, Miquel Anxo Fernández Lores, o Santiago, Goretti Sanmartín— se mostró convencida de que el BNG demostrará que es «imparable y sigue en ascenso», con la responsabilidad de «ser alternativa de gobierno» frente al PP.

Los regidores del BNG

A los regidores municipales les ha dicho que son la «cara más visible» del partido y les alabó por demostrar cada día que «hay una forma diferente de entender Galicia y de hacer política», que es «ponerla al servicio de la gente» y aplicar un «proyecto transformador» para mejorar la vida de los ciudadanos.

Y este es «el mejor aval» para pedir la confianza de los vecinos y vecinas y para «seguir ampliando la base social y electoral de un BNG que aspira a liderar el país», aseguró.

Pontón aseguró que los gobiernos municipales del BNG son «eficaces en la gestión» y saben «gastar bien cada euro», sin proyectos «megalómanos que solo despilfarran dinero público» y destacó que confían en la gente y apoyan proyectos innovadores y de vanguardia, «no recetas miméticas».

«Hay un espíritu inconformista que hace que los concellos del BNG sean diferentes», remarcó.

Democracia

También ha resaltado como otra de las claves de estos gobiernos, la «democracia y fomento de la participación», por lo que los vecinos saben que «son tratados por igual, sin favoritismos».

Es un modelo que el BNG quiere «extender por toda Galicia», en palabras de Pontón, quien ejemplificó esta capacidad transformadora de su partido en las políticas medioambientales, donde situó a los gobiernos del BNG como «referencia inequívoca» tanto por la gestión de los residuos, como por la defensa del territorio, la recuperación del patrimonio natural o la movilidad sostenible.

En ese sentido, subrayó que el BNG entiende la tierra como una señal de identidad y, por lo tanto, se compromete a adoptar todas las medidas necesarias para actuar en su defensa frente a las políticas «depredadoras» de la Xunta y de otras administraciones y frenar proyectos «tan agresivos como los de Altri o Ence, la macrominería o los parques eólicos indiscriminados».